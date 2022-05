Google Pixel Watch के फीचर कर देंगे हैरान, 32GB स्टोरेज समेत और भी बहुत कुछ

Google Pixel Watch Price and Features: गूगल की स्मार्टवॉच जल्द ही लोगों की कलाई में करामात करती नजर आएगी. गूगल ने पिछले दिनों डेवलपर कॉन्फ्रेंस में अपनी गूगल पिक्सल वॉच पेश की थी. Google Pixel Watch गूगल की पहली स्मार्टवॉच के रूप में पेश किया था. Google Pixel Watch की कीमत का खुलासा नहीं हुआ है. यह स्मार्टवॉच साल के अंत में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी.

अब इसके फीचर्स के बारे में जानकारी लीक हो रही हैं. गूगल पिक्सल वॉच में 32GB की इंटरनल स्टोरेज होगी. घड़ी के पीछे सेंसर, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ​​ब्लड-ऑक्सीजन और ECG जैसे फीचर्स होंगे. गूगल का कहना है कि इस स्मार्टवॉच को 80 फीसदी रीसाइकिल स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है.

घर के डिवाइस भी कर सकेंगे कंट्रोल

गूगल पिक्सल वॉच के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें इतने फीचर्स दिए गए हैं कि आदमी अपनी कलाई से ही ज्यादातर कामों को अंजाम दे सकता है.

#GooglePixelWatch coming this fall 🎉*

💪 Track health and fitness goals w/ @Fitbit**

🏡 Control your home w/ the Google Home app for Wear OS***

🗣 Access Google Assistant, hands-free****#GoogleIO pic.twitter.com/3GwmJ2ud6X

— Made By Google (@madebygoogle) May 11, 2022