Google Play Store के 10 साल पूरे, वर्षगांठ पर नया लोगो जारी किया

नई दिल्ली. Google आज ऐप की 10 वीं वर्षगांठ मना रहा है. इस अवसर को चिह्नित करने के लिए Google ने अपने यूजर्स के लिए ऑफर पेश किए है. साथ ही अपने ऐप स्टोर के लोगो में भी बदलाव किया है. बता दें कि Google Play Store को 2012 में एंड्रॉयड मार्केट में पेश किया गया था, जिसे 2012 में ही रिब्रांडेड किया गया था.

नए लोगो के triangle में नीला, लाल, पीला और हरे रंगों के चार सेक्शन दिए गए हैं. यह लोगो अब भारत में यूजर्स के लिए विजिबल है. प्रमोशन के लिए 25 जुलाई से टेक दिग्गज खरीदारी करने वाले यूजर्स को खरीदारी पर 10 गुना अधिक प्ले पॉइंट प्रदान करेगा. प्रमोशन की शुरुआत की तारीख अलग-अलग देशों में अलग-अलग हो सकती है.

Google Play को मिला नया लोगो

Google Play के उपाध्यक्ष तियान लिम के एक बयान में कहा, ‘उस वर्ष, हमने Google Play के (डिजिटल) दरवाजे खोले. एक दशक बाद 190 से अधिक देशों में 2.5 बिलियन से अधिक लोग ऐप्स, गेम और डिजिटल कंटेंट सर्च करने के लिए हर महीने Google Play का उपयोग करते हैं और 20 लाख से अधिक डेवलपर अपने कारोबार बनाने और दुनिया भर के लोगों तक पहुंचने के लिए हमारे साथ काम करते हैं.’

This year marks our 10th year of Google Play-ing. To celebrate, we’re offering Play Points members a 10x points boost, starting today. How has it been a DECADE Claim your points boost here: https://t.co/xoVIQsxHns #PlayTurns10 pic.twitter.com/76pQbQqDBY

— Google Play (@GooglePlay) July 25, 2022