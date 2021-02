24 फरवरी को बंद हो रही है Google की ये खास सर्विस, तुरंत लें अपने डेटा का बैकअप; नहीं तो हो जाएगा डिलीट

अगर आप एंड्रॉयड (Android User) यूज़र हैं तो आपको गूगल की खास सर्विस गूगल प्ले म्यूज़िक (Google Play Music) के बारे में यकीनन पता होगा. गूगल ने इस सर्विस को ऑफिशियल तौर पर दिसंबर 2020 में बंद कर दिया गया है. 9टू5 गूगल की रिपोर्ट के मुताबिक यूज़र्स के पास 24 फरवरी तक डेटा का डाउनलोड, ट्र्रांसफर और डिलीट करने का मौका है. यानी कि अगर आप 24 फरवरी तक अपने म्यूज़िक डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद आपका सारा डेटा अपने आप डिलीट हो जाएगा. जानकारी के लिए बता दें कि गूगल अपने प्ले म्यूज़िक ऐप को यूट्यूब म्यूज़िक ऐप से रिप्लेस करने जा रहा है. बता दें कि इस बारे में कंपनी ने पिछले साल घोषणा की थी.तो अगर आप भी अपने पसंदीदा गानों को Google Play Music ऐप पर सुनते हैं, और उसे हमेशा सेव रखना चाहते हैं तो गूगल ने उसे यूट्यूब म्यूज़िक पर ट्रांसफर करने का मौका दिया है. गूगल का कहना है कि 24 फरवरी से पहले म्यूज़िक को ट्रांसफर कर लें.गूगल ने इसके बारे में यूज़र्स को ईमेल करना शुरू कर दिया है. अगर आप भी अपने डेटा को यूट्यूब म्यूज़िक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसके लिए आसान स्टेप्स मौजूद हैं.>>इसके लिए सबसे पहले music.google.com या एंड्रॉयड या iOS ऐप पर जाएं. इसके बाद यहां पर ‘Transfer to Youtube’ मिलेगा. इसपर टैप करें.>>यूज़र्स को इसके बाद Youtube Music पर रिडायरेक्ट किया जाएगा, जहां पर ट्रांसफर शुरू हो जाएगा. ट्रांसफर होने वाली फाइल में प्लेलिस्ट, गानें, अल्बम, लाइक्स और अपलोड परचेस और बिलिंग की जानकारी शामिल होगी.>>यहां पर ‘manage your music’ का ऑप्शन भी मिलेगा. यूज़र म्यूज़िक लाइब्रेरी को डाउनलोड, रिकमेंडेशन हिस्ट्री को डिलीट या फिर पूरी गूगल प्ले म्युज़िक लाइब्रेरी को भी रिमूव कर सकते हैं.जानकरी के लिए बता दें कि अगर आप ‘Download your music library’ का ऑप्शन चुनते हैं तो आपको Google Takeout पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा. यहां से यूज़र गूगल प्ले म्युज़िक डेटा की कॉपी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं.