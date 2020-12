Google Play Store पर लिस्ट हुई WHO की नई COVID-19 एंड्रॉयड ऐप, मिलेंगी ये जानकारियां

लोगों को कोराना वायरस (Coronavirus) महामरी से बचाव के लिए सेफ्टी एडवाइस (safety advice) और कोविड-19 से जुड़े फैक्ट्स मुहैया कराने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने एक नई WHO Covid-19 Updates ऐप लॉन्च की है और इसे गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) पर लिस्ट कर लिया गया है. इस ऐप को WHO ने कोविड-19 गाइडलाइन और अपडेट देने के लिए लॉन्च किया है. इस ऐप पर यूज़र्स को कोरोना महामारी से जुड़ी एकदम सटीक जानकारी, फैक्ट्स और डेटा मिलेगा. आपको बता दें कि इससे पहले भी WHO ने अप्रैल में एक ऐप लॉन्च किया था, लेकिन बाद में उसे प्ले स्टोर से हटा लिया गया था.इस नए ऐप में भी कोरोना रिलेटेड अपडेट पुराने ऐप की तरह ही काम करता है. इस ऐप पर दुनियाभर में कोविड संक्रमितों की कुल संख्या के साथ महामारी से जुड़े लक्ष्ण, मिथ जैसी जानकारियां मुहैया कराई जाएंगी. इसके अलावा ऐप पर कई हेल्थ विशेषज्ञों, डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स को भी इंपैनल किया गया है, जो यूजर्स के सवालों का जवाब देंगे.यहां ऐप रोज नए संक्रमितों की संख्या भी बताती है. इस ऐप को WHO ने 20 दिसंबर को लॉन्च किया. इसका साइज 8.8MB है. इसे एंड्रॉयड के वर्जन 4.1 या उससे ऊपर के ओएस पर इन्स्टॉल किया जा सकता है.इस ऐप पर ट्रस्टेड मेडिकल सोर्स के हवाले से यूजर्स को कोरोना वायरस से बचाव, संक्रमित होने पर लिए जाने वाले प्रिकॉशंस आदि के लिए सेप्टी एडवाइस दिए जाएंगे. इसके अलावा यूजर्स को कोरोना से संबंधित नई साइंटिफिक फाइंडिंग्स के बारे में भी अवगत कराया जाएगा. यूजर्स को उनकी उपयोगिती वाली जानकारी मुहैया कराने के लिए WHO क्षेत्रीय एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर काम कर रहा है.