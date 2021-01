मोदी सरकार का बड़ा फैसला, TikTok समेत अन्य चाइनीज ऐप्स पर जारी रहेगा बैन

शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक (TikTok) समेत अन्य चाइनीज ऐप्स पर लगी बैन जारी रहेगी. भारत सरकार ने सभी ऐप को इस बारे में नोटिस भेजा है. मामले से जुड़े एक सूत्र ने पहचान जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री (Ministry of Electronics and IT) ने ब्लॉक्ड ऐप्स के जवाबों की समीक्षा करने के बाद नोटिस भेजा है.टिकटॉक ने संपर्क किए जाने पर सरकार से नोटिस मिलने की पुष्टि की है. टिकटॉक के एक प्रवक्ता ने कहा, ''हम नोटिस का मूल्यांकन कर रहे हैं और उचित रूप में इसका जवाब देंगे. भारत सरकार के द्वारा 29 जून 2020 को जारी निर्देशों का पालन करने में टिकटॉक पहली कंपनियों में से एक थी. हम लगातार स्थानीय कानूनों व नियमों का पालन करने का प्रयास करते हैं और सरकार की किसी भी चिंता का समाधान करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते हैं. हमारे सभी यूजर्स की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.''गौरतलब है कि पिछले साल जून में भारत ने 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन (India Bans 59 Chinese Apps) लगा दिया था. इनमें टिकटॉक और यूसी ब्राउजर जैसे ऐप्स शामिल थे. सरकार ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69ए के तहत इन 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाया था. केंद्र सरकार की तरफ से इस फैसले पर जारी बयान में कहा गया था, ''हमारे पास उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, ये ऐप्स कुछ ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हैं जो भारत की रक्षा, ​सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक है.''इसके बाद सरकार ने पिछले साल सितंबर में 118 अन्य ऐप्स पर रोक लगा दी थी.