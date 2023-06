हाइलाइट्स ई-कॉमर्स साइट अमेजन पर डील ऑफ द डे का उठाए फायदा Hair Straightener पर मिल रही 21 प्रतिशत की छूट अमेजन डील में स्मूथी मेकर पर मिलेगी 43 प्रतिशत छूट

नई दिल्ली. ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आप रोजाना सुबह-सुबह डील सर्च करते हैं. लेकिन अब आपको इसकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम आपके लिए ई-कॉमर्स साइट अमेजन और फ्लिपकार्ट पर मिलने वाली बेस्ट डील की डिटेल लेकर आए हैं.

इस खबर में आपको रोजाना होम अप्लायंस और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर मिलने वाली छूट के बारे में जानकारी मिलेगी. आइए जानते हैं ई-कॉमर्स साइट पर आज हेयर Straightener और जूसर पर कितनी छूट मिल रही है.

Hair Straightener का इस्तेमाल: हेयर Straightener का यूज सिर के बालों को सीधा करने के लिए किया जाता है. जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा कर्ली होते हैं, वे लोग इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं. बाजार में आप एक बार अपने सिर के बालों को स्ट्रेथ कराते हैं, तो आपको 100 से 150 रुपये देने पड़ते हैं. लेकिन अब आप Hair Straightener के जरिए आने सिर के बालों को घर पर ही सीधा कर सकेंगे.

पोर्टेबल जूसर

पोर्टेबल जूसर का यूज आप बिना किसी इलेक्ट्रिक कनेक्शन के कर सकते हैं. इस जूसर को आप अपने साथ जिम, ऑफिस या ट्रैवल के दौरान साथ में रख सकते हैं. साथ ही जब आपको जूस की जरूरत महसूस हो, आप तुरंत ताजा जूस बनाकर इससे पी सकते हैं. आइए जानते हैं इन दोनों पर मिलने वाली डील के बारे में.

Hair Straightener पर छूट

ई-कॉमर्स साइट अमेजन पर इस हेयर स्ट्रेथर की प्राइस 2,963 रुपये लिस्टेट है, लेकिन इसे आज आप केवल 2,349 रुपये में खरीद सकते हैं. अमेजन की ओर से इस प्रोडक्ट की फ्री डिलीवरी, पे-ऑन डिलीवरी, 7 दिन रिप्लेसमेंट और 2 साल की गारंटी दी जा रही है.

Smoothie Maker पर छूट

ई-कॉमर्स साइट अमेजन पर स्मूथी मेHavells Straightener and Juicer get discount in today Amazon dealकर की प्राइस 1,399 रुपये है. लेकिन इसे आप केवल 799 रुपये में खरीद सकते हैं. अमेजन की ओर से इस प्रोडक्ट की फ्री डिलीवरी, पे-ऑन डिलीवरी, 7 दिन रिप्लेसमेंट और 2 साल की वारंटी दी जा रही है.

