Foldable Smartphone: जल्द लॉन्च होगा Honor का नया फोल्डेबल फोन, जानें क्या हो सकते हैं दाम

Upcoming Foldable Phone 2022: नए साल में अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा धैर्य रखें. क्योंकि नए साल के पहले पखवाड़े में कई धांसू स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहे हैं. ये नए स्मार्टफोन ना केवल फीचर्स और लुक के मामले में दमदार होंगे बल्कि आपकी पॉकेट के हिसाब से भी मुफीद होंगे. ऑनर की पैरेंट कंपनी रही हुवावे पहले ही क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 4G चिपसेट के साथ P50 फोल्डेबल फोन लॉन्च कर चुकी है. म

चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ऑनर (Honor) जल्द ही फोल्ड होने वाला स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है. बताया जा रहा है कि 10 जनवरी को Honor Magic V नाम से फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है. ऑनर ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि वह जल्द ही फोल्डेबल फोन पेश करेगी. और अब वह घड़ी आ गई है, जब कंपनी अपनी इस घोषणा को साकार करने जा रही है.

Honor Magic V फोल्डेबल फोन

टैक एक्सपर्ट की मानें तो Honor Magic V Foldable Smartphone अन्य फोल्ड होने वाले स्मार्टफोन की तुलना में काफी सस्ता होगा. यह फ्लैगशिप फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 चिपसेट से लैस होगा. चिपसेट की वजह से यह पहला फोल्डेबल फोन होगा. ऑनर का कहना है कि इस स्मार्टफोन की स्क्रीन यूजर्स को एक अलग ही शानदार अनुभव देगी. नए फोन की स्क्रीन कम्प्लीट स्ट्रक्चरल डिजाइन के साथ सबसे अच्छी फोल्डिंग स्क्रीन होगी. ऑनर मैजिक वी में डुअल-स्क्रीन डिज़ाइन अपनाने की उम्मीद है.

कीमत के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन जानकारों की मानें तो Honor Magic V की कीमत 1.20 लाख रुपये के आसपास हो सकती है.

Huawei P50 Pocket फोल्डेबल फोन

Huawei ने कुछ दिन पहले ही P50 Pocket फोल्डेबल फोन लॉन्च किया था. यह हुवावे का पहला क्लैमशेल फोल्डेबल फोन है. Huawei ने पहले भी Mate X सीरीज के फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं. नया Huawei P50 Pocket मल्टी-डायमेंशनल हिंज के साथ आता है. इसे बिना किसी क्रीज के फोल्ड किया जा सकता है.

