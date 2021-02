ऑनलाइन खरीदारी या वेब सीरीज और लेटेस्ट मूवीज देखने के लिए आप अमेजन (Amazon) का इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा भी कुछ सब्सक्रिप्शन (Subscriptions) आपने अमेजन यूजर आईडी से लॉग-इन की हैं तो हाे सकता है आप आज भी उसका बेवजह चार्ज दे रहे हाें. ऐसे में कई बार हमें यह भी समझ नहीं आता कि काैन सी सर्विस के लिए हमने सब्सक्रिप्शन लिया था. इसमेंस्ट्रीमिंग सर्विस के अलावामैगजीन, ऐप या दूसरे सब्सक्रिप्शन भी हाे सकते है. आइए हम आपको बताते हैं कि आप जिन सुविधाओं का इस्‍तेमाल नहीं कर रहे हैं, उन्‍हें कैसे रद्द कर सकते हैं.सबसे पहले यह पता करें कि अमेजन की लॉगइन आईडी से किन-किन चीजों का सब्सक्रिप्शन चल रहा है. बता दें कि यदि आप अमेजन का सब्सक्रिप्शन कैंसल करते हैं ताे आपकाे काेई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन आप उसके साथ आने वाले सारी सुविधाओं काे भी खाे देंगे. जानते हैंं स्टेप बाय स्टेप वाे तरीके, जिससे आप एक्टिव सब्सक्रिप्शन काे हटा सकते हैं...>> अमेजन की वेबसाइट काे लैपटॉप या कंप्‍यूटर से ओपन करें. इसके बाद आप Account & Lists पर क्लिक करें.>> इस पेज पर आपकाे "Memberships & Subscriptions." नजर आएगा. अब उसे क्लिक करें.>> यहां आपकाे वाे तमाम active Amazon subscriptions नजर आ जाएंंगे, जाे शायद आपके लिए जरूरी नहीं हाें और जिसका चार्ज आप फिजूल में दे रहे हों.>> इसके बाद "Manage subscription" का ऑप्शन दिखाई देगा, जहां से Auto-Renew option to turn off payments and cancel your subscription कर सकते हैं.यह भी पढ़े -यह भी हाे सकता है कि यहां कुछ विकल्प आपको इस पेज से Auto-Renew off नहीं करने दें. इसके लिए आपकाे दूसरे Amazon Memberships page पर जाना हाेगा. यदि आप अमेजन की Prime Membership काे भी cancel करना चाहते हैं ताे आपकाे यह करना हाेगा.>> "Account & Lists" के drop-down menu में "Memberships & Subscriptions पर जाने के बजाय सीधे selectPrime Membershipपर क्लिक करें.>> यहां आपकाे "End Membership" का विकल्प दिखाई देगा, जिसके बाद आपकाे "Cancel My Benefits" पर क्लिक करना है. इसके बाद आपकी Prime Membership भी Cancel हाे जाएगी.