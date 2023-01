लैपटॉप में C, D और H ड्राइव के आइकन भी चेंज कर सकते हैं आप, बस करना होगा छोटा सा काम

हाइलाइट्स लैपटॉप या कंप्यूटर में ड्राइव आइकन को बदलने के लिए ICO फाइल डाउनलोड करें. इसे विंडोज यूजर मुफ्त में Icon-icons.com वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद इसे उस ड्राइव में पेस्ट करें जिस का आइकन बदलना चाहते हैं.

नई दिल्ली. पीसी में विंडो इंस्टॉल करते समय पार्टीशन देकर C, D और H नाम से अलग-अलग ड्राइव बनाते हैं. इसके बाद कोई भी सॉफ्टवेयर, फिल्म, गाने या वेब सीरीज इन्हीं ड्राइव में रखते हैं. साधारण नाम होने की वजह से कई बार लोग बोर भी हो जाते हैं. हालांकि, इसे आकर्षक बनाने के लिए आप ड्राइव में अपने हिसाब से कोई भी आइकन लगा सकते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं इस पर अपनी तस्वीरें भी लगाना बहुत आसान है.

इसके लिए आपको ऑनलाइन वेबसाइट से ICO फाइल डाउनलोड करनी होगी. इसमें बहुत सारे आइकन देखने को मिल जाते हैं. इनमें से आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं.

इस वेबसाइट से डाउनलोड करें ICO फाइल

पीसी में ड्राइव आइकन को बदलने के लिए सबसे पहले इसे डाउनलोड करना जरूरी है. इसके लिए डायरेक्ट गूगल क्रोम ब्राउजर पर डाउनलोड ICO फाइल लिख कर सर्च करें. इसके अलावा Icon-icons.com वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं. सभी यूजर्स के लिए इसमें अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से आइकन उपलब्ध हैं. इनमें से किसी एक के ऊपर क्लिक कर डाउनलोड करने से पहले ICO फाइल के ऊपर क्लिक करना ना भूलें.

ऐसे ड्राइव आइकन्स में डालें ICO फाइल

1-डाउनलोड ICO फाइल को रिनेम कर कोई साधारण नाम डाल दें.

2-अब इसे कॉपी कर उस ड्राइव में पेस्ट करें जिसका आप आइकन बदलना चाहते हैं.

3-इसके shift दबाकर copy as path पर क्लिक करें.

4- अब Run ओपन होने के बाद इसमें Regedit टाइप कर एंटर दबाएं.

5-Registry editor ओपन होने के बाद लेफ्ट साइड में drive icons नाम से फोल्डर सर्च करें.

ड्राइव आइकन को ऐसे बदलें

1-Drive icons नाम से फोल्डर मिलने के बाद इस पर राइट क्लिक कर New सिलेक्ट करने के बाद Key के ऊपर क्लिक करें.

2-अब जिस ड्राइव का आइकन बदलना चाहते हैं उसका नाम डाल कर फोल्डर बना लें.

3-इसी तरह फाइल पर क्लिक कर DefaultIcon नाम से एक फोल्डर बनाएं.

4-इसके बाद फोल्डर में Default नाम के फाइल के ऊपर क्लिक कर Edit string को सेलेक्ट करें.

6-अब Value Data सेक्शन में copy as path को पेस्ट कर दें.

7-इस तरह आप किसी भी विंडोज पीसी या लैपटॉप में ड्राइव आइकन को चेंज कर सकते हैं.

