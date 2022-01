आपका Aadhaar Card असली है या नकली? घर बैठे ऐसे करें पता

Aadhaar Card Verification Online: आज के समय में आधार कार्ड एक आवश्यक दस्तावेज हो गया है. पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र के तौर पर तो आधार कार्ड की उपयोगिता है ही, साथ में किसी भी सरकारी वित्तीय योजना का फायदा उठाने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी है. बैंक खाता खुलवाना हो या पासपोर्ट बनवाना, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या फिर कोविड वैक्सीन लेनी हो या फिर आयकर रिटर्न जमा करना हो, आधार कार्ड बहुत काम आता है. मोबाइल वॉलेट के इस्तेमाल के लिए भी सबसे पहले आधार कार्ड की मार्फत केवाईसी करवाना होता है.

आधार एक विशिष्ट पहचान संख्या है, जिसे जनवरी, 2009 में लॉन्च किया गया था. आधार के लिए डेटा यूआईडीएआई (UIDAI) द्वारा इकट्ठा किया जाता है, जो भारत सरकार द्वारा स्थापित वैधानिक प्राधिकरण निकाय है. UIDAI केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अधिकार क्षेत्र में आता है.

बड़े काम का है आधार कार्ड

आधार कार्ड का सबसे ज्यादा फायदा सरकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को हो रहा है. आधार कार्ड की मदद से राशन कार्ड उपभोक्‍ताओं को लाभ मिल रहा है और पैसा सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर हो रहा है. आधार कार्ड के द्वारा आप भी बहुत सारे लाभ उठा सकते है.

जैसे-जैसे आधार की उपयोगिता बढ़ रही है, उसी हिसाब से आधार से जुड़े फर्जीवाड़े भी सामने आ रहे हैं. देश में आधार से जुड़े धोखाधड़ी के कई मामले सामने आने के बाद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने चेतावनी दी थी कि सभी 12 अंकों की संख्या आधार नहीं होते हैं.

#Dial1947AadhaarHelpline

Do Not Worry, If You Have Any #Aadhaar related queries. Dial 1947 (Toll-free) from 7 a.m. to 11 p.m. (Mon to Sat) & on Sunday (8 a.m. to 5 p.m.).

Aadhaar helpline number is also available

24X7 and 365 days on IVRS mode. pic.twitter.com/zTtMZHNqAP

— Aadhaar (@UIDAI) January 5, 2022