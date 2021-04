अब इस तरह करें चेक कि आपका फोन नंबर फेसबुक डेटा लीक में शामिल है या नहीं?

अभी हाल ही में फेसबुक डेटा (Facebook Data leaked) लीक में 533 मिलियन फेसबुक यूजर्स के डेटा को हैक किया गया है. हैक डेटा में यूजर्स के नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर और लोकेशन आदि शामिल है. इन डेटा को एक लो हैक फोरम पर फ्री में डाला गया है, जहां से कोई भी आपके डेटा को बिना किसी कीमत चुकाए एक्सेस कर सकता है. 106 देशो के लीक डेटा में भारत भी शामिल है और लीक हुए 533 मिलियन यूजर्स में से 6 मिलियन यूजर्स भी यही से है. हम आपको बताएंगे कि कैसे आप 2 मिनट में ये जान सकेंगे यदि आपका फ़ोन भी लीक हुए डेटा में शामिल है या नहीं. तो आइये आपको बताते है कि कैसे आप ये चेक कर पाएंगे.सभी लीक हुए डेटा को Have I Been Pwned? वेबसाइट की डेटाबेस में जोड़ा गया है. Have I Been Pwned ? एक वेबसाइट है जो यूजर्स की यह पता करने में मदद करता है कि उनका डेटा हैक हुआ है या नहीं. तो अगर आप भी जानना चाहते है कि आपका फ़ोन या ईमेल फेसबुक के लीक डेटा में शामिल है या नहीं तो, हमारे बताये स्टेप्स को फॉलो कीजिए->> एक इनपुट बॉक्स होगा वह अपना फ़ोन नंबर इंटरनेशनल फॉर्मेट में डालिये, जैसे की यदि आपका फ़ोन नंबर 1234567890 है तो आप +911234567890 कर के डाले.>> यदि आपका फ़ोन नंबर लीक डेटा में शामिल होगा तो नीचे मैसेज में शो होगा, यदि शामिल नहीं है वो भी आपको नीचे दिखाई देगा. Have I Been Pwned कई पासवर्ड मैनेजर द्वारा यूज होता है, यह आपका ईमेल या फ़ोन नंबर से यह जानते है की आपका फ़ोन या ईमेल लीक हुए डेटा में शामिल है की नहीं. आप इस वेबसाइट के प्राइवेसी पालिसी को पढ़ सकते है और इसके साथ आप अपने ईमेल या फ़ोन को पब्लिक्ली सर्च में शामिल न होने के लिए opt in कर सकते है