कहीं कोई और भी तो नहीं इस्तेमाल कर रहा है आपका Netflix, चेक करके ऐसे करें Logout

हाइलाइट्स नेटफ्लिक्स अकाउंट कोई चोरी छिपे इस्तेमाल कर रहा है तो उस यूजर से छुटकारा पा सकते हैं. नेटफ्लिक्स के सेटिंग सेक्शन में जाकर अनचाही आइडी का पता लगाएं. उस यूजर को हटाने के लिए नेटफ्लिक्स का पासवर्ड बदल सकते हैं.

नई दिल्ली: नेटफ्लिक्स दुनिया के सबसे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म में से एक है. हमारे देश में भी नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है. नेटफ्लिक्स के एक सब्सक्रिप्शन पर एक से अधिक लोग प्रोफाइल क्रिएटर कर इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है. लेकिन अगर किसी दूसरे व्यक्ति को आपके पासवर्ड के बारे में पता चल जाए और आपकी जानकारी के बिना वो नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल कर रहा हो तो उसे कैसे हटाएं.

अगर आपको नहीं पता है कि कोई आपका अकाउंट चोरी छिपे इस्तेमाल कर रहा है तो आप ये तरीका अपना सकते हैं और उस यूज़र से छुटकारा पा सकते हैं. आइए जानते हैं कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि नेटफ्लिक्स का अकाउंट किस किस डिवाइस में ओपन हैं और अनचाही डिवाइस से कैसे लॉगआउट कर सकते हैं.

कई बार लोग अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ नेटफ्लिक्स अकाउंट शेयर करते हैं. जब पासवर्ड अधिक लोगों को पता होता है तो उसके लीक होने के खतरा बढ़ जाता है. इसलिए यूजर को पता ही नहीं चलता है कि कोई और उनके सब्सक्रिप्शन का फायदा उठा रहा है. अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल कर रहा है तो सबसे पहले-

1-अपने लैपटॉप पर नेटफ्लिक्स वेबसाइट पर जाएं.

2-फिर अपना ईमेल आईडी/फोन नंबर और पासवर्ड डालकर साइन इन करें.

3-इसके बाद किसी एक प्रोफाइल को चुनें और नेटफ्लिक्स के होम पेज पर जाएं.

4-नेटफ्लिक्स के होम पेज पर जाने के बाद यूजर प्रोफाइल के नीचे अकाउंट पर क्लिक करें.

5-इसके बाद नीचे की तरफ सेटिंग सेक्शन में आपको ब्लू कलर में लिखा दिखेंगा- Recent Device Streaming Activity. उसपर क्लिक करें.

6-आपके सामने उन सभी डिवाइस की लिस्ट ओपन जो जाएगी जो आपका अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं.

कैसे अनचाही डिवाइस से छुटकारा पाएं

अगर कोई ऐसी डिवाइस नजर आ रही है जिन्हें शायद आप नहीं पहचानते हैं तो उस अकाउंट को हटा सकते हैं. इसके लिए सभी डिवाइस को एक साथ लॉगआउट करना होगा. फिर पासवर्ड बदलकर नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं.

सभी डिवाइस से लॉगआउट करने के लिए ये स्टेप फॉलो करें

सबसे पहले मेन पेज पर जाएं.

फिर ड्रॉप डाउन मेनू पर जाएं और अकाउंट पर क्लिक करें.

नीचे के तरफ ब्लू कलर में लिखा होगा Sign out of all devices. इसपर क्लिक करें.

कंफर्म करने के लिए साइन आउट पर क्लिक करें.

लॉगआउट होने के बाद पासवर्ड बदलने के लिए अकाउंट सेटिंग/मेंबरशिप और बिलिंग/चेंज पासवर्ड पर जाकर पासवर्ड बदल दें.

अंत में नए पासवर्ड से लॉगिन कर लें.

