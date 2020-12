अब मोबाइल से अपनी किसी भी फाइल को PDF में करें कन्वर्ट, लगेगा सिर्फ 5 सेकेंड का समय

क्या आपको भी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करने में दिक्कत आ रही है...अगर ऐसा है तो अब आप आसानी से ऑनलाइन टूल की मदद से अपनी फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं. आज हम आपको बताते हैं कि आप कैसे जेपीजी फाइल को पीडीएफ (convert JPG file to PDF) में बदल सकते हैं. खास बात ये है कि ये ऐप पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. इसके अलावा आप इनका ऑफलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं.बता दें इस समय गूगल प्ले स्टोर पर पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करने के लिए कई सारे ऐप मौजूद हैं, लेकिन आप रेटिंग के हिसाब से ऐप को सलेक्ट करें. आप चाहें तो Weeny Software डेवलपर वाला ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं. इस ऐप को 5 मिलियन (50 लाख) से ज्यादा यूजर्स इस्तेमाल कर चुके हैं.इस ऐप को लास्ट अपडेट 9 दिसंबर को किया गया था. इसके अलावा ऐप का साइज 7MB रखा गया है. इसे एंड्रॉयड 4.1 जैली बीन या उससे ऊपर के ऑपरेटिंग सिस्टम पर डाउनलोड कर सकते हैं. इसे 10 हजार से ज्यादा यूजर्स ने 5 में से 4.3 स्टार रेटिंग दी है.>> इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा.>> गूगल प्ले स्टोर से JPG to PDF Converter ऐप को इन्स्टॉल करें.>> इस ऐप को Weeny Software ने डिजाइन किया है.>> इन्स्टॉल हो जाने के बाद आप जब ओपन करेंगे तो आपको Allow करके परमिशन देनी होगी.>> अब इंटरफेस ओपन हो जाएगा. अब आपको फाइल और फोल्डर का ऑप्शन दिखाई देगा.>> अगर आप कुछ फाइल को PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उन्हें File में जाकर सिलेक्ट कर लें.>> अगर आप पूरे फोल्डर को कंवर्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं.>> इस बात का ध्यान रहे कि फोल्डर में JPEG फाइल ही होना चाहिए.>> इसके नीचे की तरफ पासवर्ड का ऑप्शन भी होता है.>> आप PDF को पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तब उसे ऑन करके एक पासवर्ड डाल दें.>> इसके बाद अब आपको कंवर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करें.>> यहां टैब करते ही JPEG फाइल PDF में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी.>> यदि फाइल 2-4 हैं तब प्रोसेस में 5 सेकंड का वक्त लगता है.आपको बता दें पीडीएफ फाइल का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्युमेंट फॉर्मेट है. इसके जरिए यूजर अपनी फाइल और डॉक्युमेंट्स को पीडीएफ में सेव कर सकते हैं.