फालतू ईमेल से भर गया है Gmail तो न हों परेशान, इस ट्रिक से एकसाथ कर सकते हैं डिलीट

नई दिल्ली: हम सभी के जीमेल इनबॉक्स में हजारों ईमेल रहते हैं जो स्पेस घेरने से सिवा कुछ नहीं करते हैं. इन ईमेल को क्लीन करना एक मुश्किल काम है. इसलिए हम इन्हें इग्नोर करते हैं और धीरे-धीरे ये बढ़ते चले जाते हैं. इन अनचाहे ईमेल के कारण जीमेल स्लो काम करता है. इस समस्या को समझते हुए हम आपको एक तरीका बताएंगे जिसकी मदद से आप इन ईमेल से छुटकारा पा सकते हैं.

ईमेल को एक साथ डिलिट करने के लिए एक लिमिट दी गई है. इस लिमिट के तहत आप 100 मेल एक साथ हटा सकते हैं. ये ट्रिक केवल वेब-बेस्ड जीमेल के लिए है. तो आइए आपको ईमेल को डिलिट करने का तरीका बताते हैं.

कैसे करें बल्क में ईमेल डिलिट

सबसे पहले उन ईमेल का ध्यान रखें जिनकी आपको जरूरत है. इन ईमेल को अनरीड का मार्क करना होगा या फिर इसे दूसरे फोल्डर में सुरक्षित करना पड़ेगा ताकि वो गलती से भी डिलिट न हो जाए.

अगले स्टेप में अपना इनबॉक्स ओपन करें और सर्च बार में is:read कमांड टाइप कर इंटर दबाएं. जीमेल में वो सारे ईमेल दिखेंगे जो आप पढ़ चुके हैं. फिर चेक बॉक्स पर क्लिक कर सभी ईमेल्स को एक साथ सेलेक्ट करें.

इससे 50-100 मैसेज सलेक्ट हो जाएगा. फिर ग्रे कलर में सेलेक्ट हुए मैसेज के साथ select all conversations that match this search का ऑप्शन दिखाई देगा. एक बार चेक कर लें कि जिन इन ईमेल को आपको डिलिट नहीं करना है वो सेलेक्ट तो नहीं हैं, अगर हैं तो उसे अनचेक कर दें. अगर नहीं है तो वापस से इनबॉक्स का इंटरफेस में select all conversation पर आ जाएं.

इन मैसेज को डिलिट करने के लिए टास्कबार पर ट्रैश आइकन पर क्लिक करें. जैसे ही आप टास्क बार पर क्लिक करेंगे तो जीमेल कंफर्म करने के लिए एक ऑप्शन देगा. Ok बटन पर क्लिक करते ही सभी ईमेल्स ट्रैश में चले जाएंगे.

एक साथ इन ईमेल को डिलिट होने में समय लगता है इसलिए सिस्टम में कोई छेड़छाड़ न करें. डिलिट होने के बाद जीमेल इनबॉक्स क्लीन नजर आएगा.

