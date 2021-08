WhatsApp से अब सेकेंड भर में डाउनलोड करें अपना COVID-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जानें प्रोसेस

कोरोना वायरस (Coronavirus) से लड़ने के लिए पूरे देश में कोरोना वैक्सीन (COVID-19 Vaccine) लग रही है और लोगों को वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी मिल रहा है. वेक्सीन लगवने के बाद लोग कोविन पोर्टल से कोविड-19 सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेते थे, लेकिन अब जिन नागरिकों को COVID-19 का टीका लगाया गया है, वह वॉट्सऐप के ज़रिए कुछ सेकेंड में अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पा सकते हैं. वॉट्सऐप के ज़रिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट MyGov Corona Helpdesk चैटबॉट के जरिए दिया जा रहा है.

तो अगर आपको भी सेकेंड भर में अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो आज हम आपको बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका जिससे वॉट्सऐप से कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जा सकता है…

(ये भी पढ़ें- सस्ता मिल रहा है Xiaomi का 6000mAh बैटरी वाला पावरफुल स्मार्टफोन, मिलेगा खास डिस्प्ले और कैमरा)

>>WhatsApp से कोडिव-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने फोन में +91-9013151515 नंबर सेव कर लें.

>>अब इसके बाद अपना WhatsApp ओपेन करे.

>>इस नंबर पर ‘COVID Certificate’ या ‘Download Certificate’ लिखकर सेंड कर दें.

We are happy to announce that now you can download your vaccine certificate from MyGov Corona Helpdesk!

Simply type ‘Covid Certificate’ and enter OTP to get your certificate. https://t.co/TuOChc4yW4 #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/8PZjotM796

— MyGovIndia (@mygovindia) August 8, 2021