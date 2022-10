वॉट्सऐप मीडिया डाउनलोड करने पर आ रही है समस्या, जानिए कैसे ठीक करें प्रॉब्लम

हाइलाइट्स वॉट्सऐप पर आए दिन मीडिया डाउनलोड न होने की समस्या सामने आती रहती है. वॉट्सऐप पर मीडिया डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेक करें. साथ ही WhatsApp अपडेट करते रहना चाहिए. इससे बहुत सारी समस्याएं ठीक हो जाती है.

नई दिल्ली. आज के समय में वॉट्सऐप एक बहुत ही लोकप्रिय सोशल मीडिया सर्विस है. यह अपने यूजर्स को एक इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइड करती है. वैसे तो यह बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है पर कभी-कभी इसके साथ मीडिया डाउनलोडिंग में कुछ समस्याएं आ जाती हैं. वॉट्सऐप पर एक कॉमन समस्या जो इन दिनों बहुत सारे लोगों को देखने पड़ती है वह है इसका मीडिया ना डाउनलोड हो पाना. वॉट्सऐप पर मीडिया डाउनलोड न होने पर आप मीडिया फाइल को बहुत बार डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं मगर नाकाम रहते हैं.

इसके बाद आप सेंडर से दोबारा फाइल मंगाते हैं फिर भी आप उसे डाउनलोड नहीं कर पाते है तथा स्क्रीन पर दिखाई जा रहे मैसेज जैसे “Download failed” या “Download was unable to complete” से जूझ रहे होते हैं. मगर घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास इस परेशानी का उपाय है. तो आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि आप इस मीडिया डाउनलोड की गड़बड़ी को कैसे ठीक कर सकते हैं.

इंटरनेट कनेक्शन चेक करें

वॉट्सऐप पर मीडिया डाउनलोड न होने पर सबसे पहले अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें. इसके बाद यह देखें कि आपका फोन इंटरनेट से कनेक्टेड है या नहीं. यदि है तो इंटरनेट का स्पीड कैसी है. यदि आप वाईफाई का उपयोग करते हैं तो आप अपने वाईफाई कनेक्शन को भी चेक करें.

Force Close वॉट्सऐप

कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका वॉट्सऐप रुक जाता है और बैकग्राउंड में भी अच्छे से काम नहीं करता. इससे आपके डाउनलोड फंक्शन पर भी असर पड़ता है. ऐसी स्थिति में इसे ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय है अपने वॉट्सऐप को Force Close कर दें. ऐसा करने के लिए आपको Settings में जाकर Apps पर क्लिक करना होगा और फिर उसे Force Stop कर दे.

वॉट्सऐप के स्टोरेज परमीशन को चेक करें.

कभी-कभी ऐसा होता है कि आपने अपने ऐप को डिवाइस पर स्टोरेज ऑप्शन का एक्सेस नहीं दिया होता है. तो ऐसी स्थिति में भी मीडिया ना डाउनलोड होने की समस्या आ सकती है. इसे ठीक करने सबसे पहले

Settings में और Apps पर क्लिक करें. अब Whatsapp पर जाएं और Permissions पर क्लिक करें. इसके बाद Files and Media पर जाएं और Allow access to media only पर टैप करें.

अपने डिवाइस स्टोरेज के स्पेस को चेक करें

ऐसा भी संभव है की पर्याप्त स्टोरेज न होने से भी मीडिया का डाउनलोड ना हो पा रहा हो. इसके लिए सबसे पहले आपको यह चेक करना होगा कि आपके फोन के मेमोरी में जगह उपलब्ध है या नहीं. स्टोरेज मेमोरी को चेक करने के लिए Settings में जाएं और फिर Storage पर टैप करें. अगर स्टोरेज की समस्या है तो आप अपने मेमोरी से कुछ जगह खाली करें ताकि मीडिया डाउनलोड हो सके.

वॉट्सऐप Cache को क्लियर करें

जैसे ही आप वॉट्सऐप का प्रयोग करते हैं आपका एंड्राइड फोन समय के साथ वॉट्सऐप cache को इकट्ठा करता है जिसकी मदद से वह आपको इसके कुछ फीचर्स का क्विक एक्सेस आपको देता है.

मगर कभी-कभी इस वजह से भी मीडिया डाउनलोड होने में दिक्कत आती है. इसलिए हमें कभी-कभी cache डिलीट करते रहने की जरूरत है. Cache को डिलीट करने के लिए Settings में जाएं यहां Apps पर टैप करें. इसके बाद WhatsApp पर जाकर Storage & Cache पर क्लिक करें. अब Cache Clear कर दें.

डेट और टाइम को करेक्ट करें.

कई बार फोन पर गलत डेट और समय निर्धारित होने से कुछ इंटरनेट समस्या हो सकती है और इससे भी आपके वॉट्सऐप से मीडिया डाउनलोड नहीं होता है. इसे ठीक करने के लिए अपने मोबाइल फोन में सही समय और डेट डालें. अपने समय और डेट को सुधार करने के लिए फोन की Settings में जाएं. और सिस्टम पर क्लिक करें. अब Date & Time पर टैप करें और Set time automatically पर चैप कर दें.

WhatsApp को अपडेट करें.

कई बार ऐसा होता है की सिर्फ WhatsApp अपडेट कर देने से बहुत सारी समस्याएं ठीक हो जाती है. यह मीडिया ना डाउनलोड हो पानी की समस्या को भी सुलझा सकता है.वॉट्सऐप को अपडेट करने के लिए आपको प्ले स्टोर ओपन करना होगा और फिर वॉट्सऐप ओपन करके अपडेट बटन पर क्लिक करना होगा.

