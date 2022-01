फर्जी तो नहीं आपका PAN Card, जानें कैसे पता लगाएं नकली पैन कार्ड के बारे में

Fake PAN Card Number: जैसे-जैसे हम डिजिटल होते जा रहे हैं उसी तेजी से फर्जीवाड़ा भी सामाने आ रहा है. फर्जी पहचान पत्रों के तो मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, लेकिन अब फर्जी पैन कार्ड के समाचार भी सुनने को मिल रहे हैं. दरअसल सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड को आपस में लिंक करना जरूरी हो गया है. इसी दौरान फर्जी पैन कार्ड के मामले सामने आने लगे हैं.

फ्रॉड पैन कार्ड की घटनाओं के बाद टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड आईडी में क्यूआर कोड जोड़ना शुरू कर दिया है. अब जितने भी पैन कार्ड बन रहे हैं उनमें क्यूआर कोड एम्बेडेड होता है. यही क्यूआर कोड पैन कार्ड के नकली या असली होने की पहचान करता है. आप स्मार्टफोन और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक ऐप की मदद से पैन कार्ड की सच्चाई का पता लगा सकते हैं.

पता लगाएं कि पैन कार्ड की सच्चाई

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा.

www.incometax.gov.in/iec/foportal पर क्लिक करें.

बाई ओर Verify your PAN के लिंक पर क्लिक करना होगा.

आपके सामने नया पेज खुलेगा.

यहां आपको पैन कार्ड की पूरी जानकारी भरनी होगी.

यहां पैन नंबर, पूरा नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर दर्ज करें.

जानकारी भरने के बाद पोर्टल पर एक मैसेज आएगा कि जानकारी पैन कार्ड से मेल खाती है या नहीं.

इस तरह आप आसानी से पैन कार्ड की असलियत का पता लगा सकते हैं.

पैन कार्ड की जरूरत

पैन कार्ड एक सरकारी दस्तावेज है. बैंकिंग या अन्य फाइनेंस से जुड़े कामों में इसकी जरूरत पड़ती है. पैन कार्ड के 10 अंकों के जरिए आप कई काम कर सकते हैं. बैंक अकाउंट खुलवाने, प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना, वाहन खरीदने या बेचना, आईटीआर फाइल करने, 2 लाख रुपये से ऊपर के गहने खरीदने समेत कई ऐसे काम हैं जिनमें पैन कार्ड की जरूरत होती है.

आधार से लिंक करें पैन कार्ड (PAN Card Aadhaar Card Link)

सबसे पहले www.incometaxgov.in पर जाएं. यहां Our Service पर क्लिक करने के बाद Link Aadhaar का ऑप्शन आएगा. अब Link Aadhaar Know About Aadhaar Pan Linking Status विकल्प पर जाएं.

आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा. इस पेज पर अपना PAN और Aadhaar Card का विवरण दर्ज करें. पूरी जानकारी देने के बाद ‘View Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें. इसके बाद अलग आपको दिखने लगेगा कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं.

Tags: Aadhaar Card, Pan card