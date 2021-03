कौन-कौन देख रहा है आपकी WhatsApp प्रोफाइल? चुटकियों में करें पता, ये है आसान प्रोसेस

आजकल हर कोई वॉट्सऐप (WhatsApp) का इस्तेमाल कर रहा है. अगर आप भी WhatsApp का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बेहद जरूरी जानकारी दे रहे हैं. अगर आप अपने वाट्सऐप में प्रोफाइल पिक्चर यानी डीपी (DP) लगाते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपकी DP को कौन से लोग देखते हैं तो आप बड़ी आसानी से इसका पता कर सकते हैं. आइए आपको वो आसान सी ट्रिक बताते हैं जिससे आप बड़ी आसानी से चुटकियों में ऐसा करने वालों का नाम और नंबर जान सकते हैं.आपकी वाट्सऐप प्रोफाइल फोटो को कौन-कौन देख रहा है, इसका पता लगाने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा. सबसे पहले गूगल प्ले-स्टोर से अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में WhatsApp- Who Viewed Me या Whats Tracker नाम के एप को डाउनलोड करें. इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको साथ में 1mobile market को भी डाउनलोड करना होगा. इस ऐप के बिना WhatsApp- Who Viewed Me डाउनलोड ही नहीं होगा. हालांकि 1मोबाइल मार्केट ऐप अपने आप डाउनलोड हो जाएगा. WhatsApp- Who Viewed Me फोन में इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ सेकेंड इंतजार करना होगा. थोड़ी देर बाद आपके पास ऐप पर उन लोगों की लिस्ट आएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन-कौन आपकी प्रोफाइल को चेक करता है.ऐप के तहत सामने आई सूची में आपको सिर्फ उन लोगों के बारे में पता लग सकेगा, जिन्होंने पिछले 24 घंटे के भीतर आपकी DP देखी होगी. ऐप आपके सामने Contact कैटेगरी रखेगा जहां आप अपनी फोटो को चोरी-छिपे देखने वालों की लिस्ट देख सकते हैं. हालांकि, ये ऐप आपके फोन के लिए कितना सेफ है. इसको लेकर फिलहाल कोई अधिकृत जानकारी नहीं है. फिर भी ये ऐप आप अपने रिस्क पर डाउनलोड करके ये ट्रिक ट्राइ कर सकते हैं.