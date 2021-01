WhatsApp पर किसी खास की चैट को इस तरह करें लॉक, अपनाएं ये तरीका!

आजकल पर्सनल इस्तेमाल के अलावा ऑफिशियल काम के लिए भी WhatsApp का इस्तेमाल किया जाने लगा है. ऐसे में चैट की प्राइवेसी आप सभी के लिए जरूरी है. अब आप आसानी से अपनी चैट्स को लॉक (lock whatsapp chat) कर सकते हैं. जी हां...अब आप अपनी इंडिविजुअल चैट को भी लॉक कर सकते हैं यानी आपको पूरी वॉट्सऐप में लॉक लगाने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ एक कॉन्टैक्ट्स की चैट पर भी लॉक लगा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कैसे-आपको बता दें WhatsApp पर जब भी कोई नया मैसेज आता है तो पॉप-अप होता है. ऐसे में अगर आपका फोन किसी दूसरे के पास होता है तो वह आपका मैसेज पढ़ सकता है. इसलिए कई बार लोग अपना फोन दूसरों को देने से भी डरते हैं. किसी के भी फोन में कुछ चैट्स काफी प्राइवेट होती है, जिनको वह किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहता है तो इसी को ध्यान में रखते हुए यह लॉक फीचर आया है.>> किसी खास व्यक्ति की चैट पर लॉक लगाने के लिए आपको थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करना होगा.>> आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर WhatsApp Chat Locker डाउनलोड कर सकते हैं.>> इसकी मदद से आप अपनी सभी खास चैट्स को लॉक कर सकते हैं.>> WhatsApp Chat Locker खोलने के बाद पासवर्ड सेट करें.>> अब ऐप खुलते ही आपको + का साइन दिखेगा, उस पर क्लिक करें.>> अब आपके पास नया मैसेज आएगा. उसे OK कर दें. OK करते ही आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा.>> अब यहां आपका WhatsApp पेज खुल जाएगा.>> यहां जिस चैट को प्राइवेट रखना चाहते हैं उसे चुनें.>> अब चुनी हुई चैट लॉक हो चुकी है.आपको बता दें चैट को अनलॉक करने के लिए आपको एप में जाकर पासवर्ड डालना होगा. आपने जिस चैट को लॉक किया है, उसका नाम दिखाई देगा. उस पर टैप करते ही आपको अनलॉक का मैसेज आएगा. उस पर OK करें. अब OK पर टैप करते ही चैट अनलॉक हो जाएगी. जिसे कोई भी देख सकता है.आपको बता दें इस सेटिंग को अप्लाई करने के बाद जब भी आप अपना वॉट्सऐप ओपन करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा. उस पासवर्ड को एंटर करने के बाद ही आप चैट को ओपन कर सकेंगे.