How To Measure Bra Size: गलत साइज की ब्रा से पाएं छुटकारा, इस ऐप से बस 2 मिनट में मिलेगी परफेक्ट फिटिंग

How to measure bra size: गलत साइज वाली ब्रा पहनने से महिलाओं को कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं. एक स्टडी के मुताबिक 80 प्रतिशत महिलाएं लगत साइज वाली ब्रा पहनती हैं. एक तरफ 70 प्रतिशत महिलाएं साइज में छोटी तो दूसरी तरफ 10 प्रतिशत महिलाएं बहुत बड़ी ब्रा पहनती हैं. गलत साइज की ब्रा से ब्रेस्ट पेन, पीठ दर्द, कंधे और गर्दन में दर्द जैसी कई समस्याएं जन्म ले सकती हैं. ऐसे में सही साइज की ब्रा पहनना महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है. इसी का समाधान US बेस्ड एक कंपनी Radical लेकर आई है.

Radical महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और स्मार्टफोन की मदद से कुछ ही मिनटों में हाई-क्वालिटी फुली कस्टमाइज्ड ब्रा सजेस्ट करेगी. Radical का ये कस्टम ब्रा प्रोजेक्ट क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म Kickstarter पर उपलब्ध है.

कंपनी के दावे के मुताबिक, फीमेल यूजर्स को केवल वर्चुअल फिटिंग रूम ऐप डाउनलोड करना होगा. फिर अपने मौजूदा बेस्ट फिटिंग ब्रा में ऐप के जरिए खुद को 3D स्कैन करवाना होगा. ये सबकुछ दो मिनट पूरा हो जाएगा. कंपनी कहती है कि वे आपके लिए बनाई गई ब्रा को कस्टम-डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करने के लिए AI का यूज करते हैं.

ऐप कैसे करता है काम?

Radical Virtual Fitting Room ऐप पूरे प्रोसेस को पूरा करने के लिए दो मिनट से कम का समय लेता है.

– आपको आपकी मौजूदा बेस्ट फिटिंग ब्रा के बारे में कुछ सवालों के जवाब देने होते हैं.

– इसके बाद उस ब्रा को पहने हुए ऐप आपको स्कैन करता है.

प्राइवेसी है सबसे ऊपर

कंपनी 3D-इमेजिंग AI टेक्नोलॉजी की मदद से बेस्ट फिटिंग ब्रा देने का दावा कर रही है. कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के बारे में कहा है कि महिलाओं के नेतृत्व वाले संगठन के रूप में, हम पहले से जानते हैं कि गोपनीयता और सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण हैं और हम दोनों को बहुत गंभीरता से लेते हैं.

इसी को ध्यान में रखकर कंपनी ने बताया है कि ऐप आपके चेस्ट एरिया का 3D मॉडल कैप्चर करता है. इसे बॉडी मेजरमेंट के लिए कैप्चर किया जाता है. ऐप ब्रा के साथ चेस्ट एरिया की चार तस्वीरें लेता है. साथ ही गोपनियता बनाए रखने के लिए फेस को क्रॉप कर देता है.

