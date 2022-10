किसी भी डिवाइस से गूगल डॉक्स फाइल को कैसे प्रिंट करें, जानिए पूरा प्रोसेस

हाइलाइट्स डॉक्यूमेंट बनाने के लिए गूगल डॉक्स एक बढ़िया विकल्प है. आप अपने डिवाइस में गूगल डॉक्स पर सेव फाइल को आसानी से प्रिंट कर सकते हैं. फाइल प्रिंट करने के लिए आप किसी भी ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

नई दिल्ली. डॉक्यूमेंट बनाने के लिए गूगल डॉक्स एक बढ़िया विकल्प है. यह न केवल मुफ़्त में उपलब्ध है बल्कि Microsoft Word ऐप के विपरीत यह डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कई लोगों को Collaborate करने की इजाजत देता है . यह फाइलों को क्लाउड में स्टोर करता है, ताकि आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकें. गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह फुल फीचर से लैस भले ही न हो, लेकिन इसमें सभी आवश्यक फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा आप गूगल डॉक्स की फाइल को कहीं कभी भी प्रिंट कर सकते हैं.

आप अपने कंप्यूटर, एंड्रॉयड, आईफोन और आईपैड में गूगल डॉक्स पर सेव फाइल को आसानी से कहीं भी प्रिंट कर सकते हैं. गूगल डॉक्स फाइल को प्रिंट करने के लिए आपको कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करने होंगे, तो चलिए अब आपको बतातें हैं कि आखिर कैसे आप किसी भी डिवाइस पर गूगल डॉक्स की फाइल प्रिंट कर सकते हैं.

कंप्यूटर पर गूगलडॉक्स से कैसे प्रिंट करें

गूगल डॉक्स से वायरलेस तरीके से प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना प्रिंटर वाई-फाई से कनेक्ट करना होगा. अब किसी भी वेब ब्राउजर का उपयोग करके वह डॉक्यूमेंट ओपन करें , जिसे आप गूगल डॉक्स में प्रिंट करना चाहते हैं. इसके लिए स्क्रीन के सबसे ऊपर स्थित टूलबार में फाइल पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन में प्रिंट चुनें. यदि आप गूगल क्रोम का उपयोग कर रहे हैं, तो आप गूगल डॉक्स में टूलबार से फाइल पर भी क्लिक कर सकते हैं और प्रिंट डिटेल विंडो खोलने के लिए ड्रॉप-डाउन में प्रिंट का चयन कर सकते हैं.

इसके बाद एक प्रिंट विंडो खुलेगी. यहां प्रिंटर चुनने के लिए ड्रॉप-डाउन क्लिक करें. यदि कोई प्रिंटर लिस्ट में दिखाई नहीं देता है, तो उसे सर्च और सेलेक्ट करने के लिए और See more पर क्लिक करें. यदि आप एक स्प्रैडशीट प्रिंट कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले एक प्रिंट सेटिंग पेज दिखाई देगा, जहां आप पेज सेटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. साथ ही आगे बढ़ने के लिए click Next to continue करें. इसके बाद विंडो के निचले-दाएं कोने में नीले रंग के प्रिंट बटन पर क्लिक करें.

एंड्रॉयड पर गूगल डॉक्स से कैसे प्रिंट करें

अपने Android डिवाइस पर गूगल डॉक्स ऐप डाउनलोड करें और वह डॉक्यूमेंट ओपन करें, जिसे आप प्रिंट करना चाहते हैं. डॉक्यूमेंट के ऊपरी-दाए कोने में More icon पर टैप करें और तीन vertical डॉट्स पर जाएं. अब फाइल को पॉप-अप मेनू में शेयर करें और एक्सपोर्ट करेंऔर प्रिंट पर टैप करें. अब प्रिंटर सर्च और सेलेक्ट करें. अपना प्रिंटर और प्रिंट सेटिंग चुनने के बाद प्रिंट करें पर टैप करें.

आईफोन या आईपैड पर गूगल डॉक्स कैसे प्रिंट करें

सबसे पहले अपने iPhone या iPad पर गूगल डॉक्स ऐप डाउनलोड करें और वह डॉक्यूमेंट ओपन करें, जिसे आप प्रिंट करना चाहते हैं. डॉक्यूमेंट के ऊपरी-दाएं कोने में अधिक आइकन पर टैप करें, जो तीन वर्टिकल लाइन पर जाएं. यहां फाइल को पॉप-अप मेनू में शेयक करें और एक्सपोर्ट करें. इस बाद प्रिंट चुनें. यहां प्रिंटर ऑप्शन पेज पर प्रिंटर को सर्च करें और प्रिंटर का चयन करें. एक बार जब आप अपना प्रिंटर और प्रिंट सेटिंग चुन लें, तो ऊपर की ओर दाए कोने में प्रिंट करें पर टैप करें.

