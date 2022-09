क्या आप भी चलाते हैं Instagram तो हो जाएं सावधान, वरना....

हाइलाइट्स आजकल आए दिन सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने की खबरें सुनने को मिलती हैं. भले ही प्लेटफॉर्म पर कई सेफ्टी फीचर्स उपलब्ध हैं, लेकिन ये ऐप लगातार हैकर्स की नजरों में है. जानें कैसे आप हैक हुए अकाउंट दोबारा रिकवर कर सकते हैं.

नई दिल्ली. आज के समय में ज्यादातर लोग Instagram का यूज करते हैं. शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यंगर्स की पहली पसंद बन चुका है. पूरी दुनिया में इंस्टाग्राम के 500 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं. जैसे-जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है वैसे ही साइबर क्राइम का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है. भले ही प्लेटफॉर्म पर कई सेफ्टी फीचर्स उपलब्ध हैं, लेकिन ये ऐप लगातार हैकर्स की नजरों में है.

आजकल आए दिन सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने की खबरें सुनने को मिलती हैं. लेकिन आप इससे घबराएं नहीं आज हमकों बता रहे हैं कि कैसे आप हैक हुए अकाउंट दोबारा रिकवर कर सकते हैं.

चेक करें मेल बॉक्स

यदि आपका ईमेल एड्रेस बदल गया है, तो आपको security@mail.instagram.com से ईमेल द्वारा सूचित किया जाएगा. यदि यूजर्स अकाउंट को अंडू करना चाहते हैं तो उन्हें भेजे गए मैसेज से सिक्योर ऑप्शन को चुनना होगा.

इसके अलावा आपको ईमेल से इंस्टाग्राम लॉगइन लिंक के लिए रिक्वेस्ट करना होगा. ऐसा तब करना पड़ता है जब हैकर्स द्वारा आपका लॉगइन पासवर्ड चेंज किया जाता है. रिक्वेस्ट पर लिंक आने के बाद आप अपने अकाउंट का पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं.

इस तरह Instagram से लॉगिन लिंक की रिक्वेस्ट करें

इंस्टाग्राम ऐप खोलते ही आपको लॉग इन स्क्रीन दिखाई देगी. पासवर्ड चेंज हो जाने पर Get help logging in या फॉरगॉट पासवर्ड पर टैप करें. अब नाम, ईमेल पता या फोन नंबर दर्ज करना होगा और फिर नेक्स्ड बटन पर टैप करना होगा. यदि यूजर्स के पास अपने खाते से जुड़े नाम, ईमेल पते या फोन नंबर तक पहुंच नहीं है, तो वे अपने द्वारा उपयोग की गई लॉगिन जानकारी दर्ज कर सकते हैं फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें. कैप्चा कोड दर्ज करें. अब ईमेल पता या फोन नंबर चुनना होगा फिर नेक्स्ड बटन पर क्लिक करें. ईमेल या एसएमएस में लॉगिन लिंक पर क्लिक करने के बाद यूजर्स दिए गए निर्देशों का पालन करें.

सुरक्षा कोड की मदद से भी जरीए लॉगिन कर सकते हैं

इसके लिए आपको इंस्टाग्राम ओपन करना होगा. इसके बाद लॉगिन स्क्रीन पर गेट हेल्प लॉगिंग का ऑप्शन चुनना होगा.अब यूजर नेम, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर डालें. ऑन-स्क्रीन निर्देशों का चयन करें. इसके बाद सेंड सिक्योरिटी कोड पर क्लिक करें. अब आपको ईमेल पर एक कोड भेज दिया जाएगा. इस सिक्योरिटी कोड को एंटर कर आप इंस्टाग्राम अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं.

