Gmail में गूगल मीट और चैट्स कर रहे हैं परेशान तो ऐसे पाएं निजात, फॉलो करें ये आसान स्टेप्स

नई दिल्ली. ईमेल भेजना हो, वीडियो कॉल करना हो या फिर कई लोगों के साथ मीटिंग करनी हो… इन सभी का जुगाड़ एक गूगल जीमेल ही है. Google ने लगातार अपने फीचर को एडवांस किया और इसके तहत हाल ही में कुछ सर्विसेज को जोड़ा है. नए लुक के अनुसार, Gmail में Google Meet और Chats बाहर ही दिख जाते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए ये परेशानी का सबब भी बन जाते हैं.

अगर मीट और चैट की सर्विस आपके काम की नहीं है तो इसे जीमेल में डिसेबल कर सकते हैं. यही नहीं, अगर आपको नया वाला लेआउट पसंद नहीं आ रहा है तो आप Gmail Only View यानी पुराने लेआउट पर भी जा सकते हैं. आइए समझते हैं कि अगर आपको नया वाला लेआउट पसंद नहीं और चैट व मीट को हटाना चाहते हैं तो क्या करना होगा.

– आपको सबसे पहले तो कंप्यूटर पर अपना Gmail लॉग इन करना होगा.

– होम पेज पर राइट साइड में दिख रहे Settings पर क्लिक करिए.

– अब आपको Go Back to the Original Gmail View पर टैप करना होगा.

– ऐसा करते ही एक विंडो ओपन होगा, जिसमें पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों चाहते हैं.

– इसके साथ ही दो ऑप्शन मिलेंगे Cancel और Reload.

– जीमेल के पुराने लेआउट के लिए Reload पर क्लिक करिए.

अब समझते हैं चैट्स और मीट को कैसे ऑफ कर सकते हैं

– सेटिंग में See All Settings में जाइए.

– यहां Chats and Meet पर क्लिक करना होगा.

– यहां Chat को सिलेक्ट करके टर्न ऑफ कर दीजिए

– जैसे ही Save Changes पर क्लिक करेंगे जीमेल से चैट और गूगल मीट हट जाएगा.

पुराने लेआउट का फायदा

दरअसल, पुराने लेआउट को यूज करते-करते यूजर फ्रेंडली हो गया है. ऐसे में नए लेआउट से थोड़ी परेशानी होती है. हालांकि, अगर आपको मीट और चैट का काम नहीं है तो इसे हटाने के बाद आप अपने पुराने तरीके से काम कर सकते हैं.

