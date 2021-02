हम अपने स्मार्टफोन, (Smartphone) टैबलेट, (Tablet) हार्ड डिस्क (Har disk) और पेन ड्राइव (Pen drive) जैसी पर्सनल डिवाइस में ज़रूरी डेटा स्टोर करते हैं. ऐसे में फोन, टैबलेट पर तो हम स्क्रीन लॉक लगा लेते हैं, लेकिन USB पेन ड्राइव को लेकर हम हमेशा सोचते हैं कि इसे कैसे सिक्योर किया जाए. आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अपनी पेन ड्राइव में भी पासवर्ड लगा सकते हैं. जी हां पेन ड्राइव को भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड किया जा सकता है, जिससे अपने पर्सनल डेटा को सेफ रखा जा सकता है. जानकारी के लिए बता दें कि ये फीचर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफॉल्ट रूप से मौजूद है, जिसके लिए आपको कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना होगा.>>इसके लिए सबसे पहले अपने कंप्यूटर में अपनी USB पेन ड्राइव को लगाए. इसके बाद ड्राइव पर जाकर राइट क्लिक करें. अब आपके सामने 'Turn on BitLocker' का ऑप्शन आएगा, उसे सेलेक्ट कर लें.>>अब ‘Use password to protect the drive' पर टैप करें’ इसके बाद इसमें अपने हिसाब से पासवर्ड सेट कर लें. याद रहे है कि कोई ऐसा पासवर्ड रखें जो आसानी से न बुझा जा सके, लेकिन इतना कठीन भी न रखें कि उसे आप ही भूल जाएं. पासवर्ड सेट करने के लिए दोनों फील्ड में लिखें.जब तक 'Save the key for future reference’ लिखा हुआ न आ जाए तब तक नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना जारी रखें.अब एन्क्रिप्शन प्रोसेस ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा. इसके बाद आपके चुने हुए पासवर्ड से पेन ड्राइव सेफ हो जाएगी.NOTE: ध्यान रहे कि अगर आपने अपना पासवर्ड बहुत कठीन रखा है तो खुद के लिए इसे कहीं पर लिख कर रख लें. इससे ये होगा कि अगर आप अपना पासवर्ड भूर भी जाते हैं तो इसे आराम से पा सकेंगे.