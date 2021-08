WhatsApp की धांसू ट्रिक! बिना टाइप किए बोल कर भेजें मैसेज, बेहद आसान है तरीका

वॉट्सऐप (WhatsApp) लोगों के लिए बहुत काम की ऐप है, जिससे वह टेक्स्ट, चैट और अपनी ज़िंदगी की छोटी बड़ी चीज़ें शेयर करते हैं. इससे लोग मल्टीमीडिया भी शेयर करते हैं, जिसमें दोस्तो-रिश्तेदारों को वॉइस मैसेज और वीडियो कॉलिंग करना शामिल है. वॉट्सऐप पर ढेरों फीचर्स भरे हुए हैं, और यूज़र्स के एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाने के लिए आए दिन इसमें नए फीचर्स भी आते रहते हैं. जैसा कि हम वॉट्सऐप सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, कई बार हम लंबे मैसेज लिखते हुए परेशान हो जाते हैं, खासतौर पर जब कोई ज़रूरी मैसेज जल्दी से भेजना हो तो टाइप करने में काफी परेशानी होती है.

कई बार तो बड़ा मैसेज टाइट करना बहुत उलझन और थकान भरा काम भी लगता है, और शायद यही वजह है कि वॉट्सऐप वॉइस मैसेज काफी पॉपुलर है. लेकिन सोचिए कैसा हो कि वॉट्सऐप वॉइस मैसेज का भी विकल्प हो? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वॉट्सऐप पर बिना खुद टाइप किए भी टेक्स्ट और मैसेज भेजा जा सकता है. जी हां यूज़र्स चैट में बोल कर भी लिख सकते हैं और मैसेज सेंड कर सकते हैं…

यहां जानें पूरा तरीका…

–इसके लिए सबसे पहले WhatsApp ओपेन कर लें, फिर उस चैट पर जाएं जिसे मैसेज सेंड करना है.

–अब मैसेज सेंड करने के लिए कीबोर्ड पर जाएं. आपने ध्यान दिया होगा कि ज़्यादातर कीबोर्ड में ऊपर के साइड एक माइक (Mic) का साइन मौजूद होता है. यहां अब आपको उस पर टैप करें.

–अब आपके सामने एक माइक स्टार्ट हो जाएगा और आपसे बोलने के लिए Try to Say Something.. कहेगा.

–अब आप जो भी मैसेज लिखकर भेजना चाह रहे थे, उसे बोल दें. फिर जब आपका मैसेज पूरा हो जाए तो माइक के आइकन पर टैप कर दें, और मैसेज को सेंड कर दें.

नोट: जानकारी के लिए बता दें कि यूज़र्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर कीबोर्ड इंग्लिश के साथ हिंदी भी सपोर्ट करते हैं.