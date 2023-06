Gmail खुद लिख देगा मेल, ग्रामर और स्पेलिंग भी होगी ठीक, जानिए प्रोसेस

नई दिल्ली. हाल ही में टेक दिग्गज गूगल (Google) ने एनुअल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस में ‘हेल्प मी राइट’ (Help Me Write) फीचर की घोषणा की थी. यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर बेस्ड वो फीचर है जो आपके लिखने का तरीका बदल देगा. इसके जरिए लिखे गए मेल व्यवस्थित होगा जो आपका इंप्रेशन भी बढ़ाएगा. अभी यह फीचर अपने आरंभिक दौर में है.

‘हेल्प मी राइट’ एक एआई टूल है जो आपके प्रांप्ट को समझकर लिखने में आपकी मदद करेगा. जैसे अगर आप एक मेल xyz को शादी में निमंत्रण देने लिए लिखना चाहते हैं तो आपको ‘हेल्प मी राइट’ फीचर पर क्लिक कर शार्ट में ये क्वेरी डालनी होगी.

From Smart Reply ➡️ “Help me write” in Gmail ↓#GoogleIO pic.twitter.com/u0ILECSMN4

— Google (@Google) May 10, 2023