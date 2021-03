‘Netflix Party’ के ज़रिये आप अपने दोस्तों के साथ मुफ्त में देखें फिल्में और वेब सीरीज़, जानें कैसे

कोरोना महामारी के चलते जब लोग अपने अपने घरो में कैद रहे. इस दौरान लोगो ने काफी कुछ सीखा कि कैसे आप अकेले अपने दोस्तों या घरवालों के बिना रह सकते है. क्वारंटाइन के उन दिनों ने हमें बहुत कुछ सिखाया और हम अपने दोस्तों और घरवालों से वर्चुअली जुड़े रहे, चाहे वो वॉच पार्टी हो या मूवी नाईट लोग एक दूसरे से जुड़े रहे. अगर आप भी अपने दोस्तों के ऐसा ही कुछ करने का सोच रहे है तो हम लाए हैं आपके लिए खुशखबरी और बताने जा रहे है कि कैसे आप अपने दोस्तों के साथ नेटफ्लिक्स पर एक ही सीरीज़ या मूवी एक साथ वो भी बिलकुल मुफ्त में देख सकते है.अगर आप गूगल का क्रोम ब्राउज़र यूज करते है तो आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है ‘Netflix Party’. इसके जरिए आप किसी फिल्म या सीरीज़ को प्ले, पॉज या स्टॉप कर सकते है ताकि आप भी बिलकुल उसी टाइम पर मूवी देखे जिस समय आपके दोस्त या घरवाले दूर कही बैठे फिल्म देख रहे है. यही नहीं आपको इसमें चैट करने की भी सुविधा मिलती है, जिससे आपको ऐसा अहसास होगा की आप अपने दोस्तों या घरवालों के साथ घर के एक रूम में बैठ के फिल्म देख रहे है.अब हम आपको कुछ सिंपल स्टेप्स बताते है जिन्हे फॉलो करके आप आसानी से इस एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते है..>>सबसे पहले आपके दोस्तों और घरवालों के पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होना ज़रूरी है.>> आपको netflixparty.com पर जाना होगा और ‘Get Netflix Party for free’ पर क्लिक करना होगा.>> अब आप गूगल क्रोम के वेब स्टोर पेज पर रीडायरेक्ट होंगे और यहां पर आपको ‘Add To Chrome ‘ पर क्लिक करना होगा.>>अब आपके सामने एक पॉप-अप बॉक्स आएगा और यहां पर आपको Add Extension सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको अपने ब्राउज़र के टूलबार में ग्रे कलर का NP लिखा एक आइकॉन नजर आएगा.>> अब आपको गूगल क्रोम से नेटफ्लिक्स में लॉग इन करना पड़ेगा और फिल्म या सीरीज़ को सेलेक्ट करना पड़ेगा. आप देखेंगे की NP आइकॉन जो पहले ग्रे था अब रेड कलर का हो चूका है.>>आपको इस पर क्लिक करना होगा और वहां पर लिखे Start the Party को सेलेक्ट करना होगा. इससे आप इस मूवी पार्टी के होस्ट हो गए है और आपके अलावा कोई भी इसे पॉज , स्टॉप या प्ले नहीं कर सकता.>> अब आपको यूआरएल(URL ) को सेलेक्ट करना होगा और अपने दोस्तों के पास भेजना पड़ेगा, जिन्हे आप इन्वाइट करना चाहते हैं.>> राइट साइड में आपको चैट बॉक्स दिखाई देगा वह पर जैसे ही आपका कोई दोस्त ज्वाइन करेगा आपको दिखेगा. बस इसके बाद आप अपने दोस्तों के साथ आराम से फिल्में देखें.