डिजिटल वॉयस असिस्टेंट अमेजन एलेक्सा (Amazon Alexa) सोमवार को भारत में तीन साल पूरे कर लिए. इस मौके पर अमेजन इंडिया ने बताया कि भारतीयों ने साल 2020 में अमेजन एलेक्सा के साथ खूब बातचीत की. एलेक्सा के साथ ग्राहकों की बातचीत में करीब 67 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.कंपनी ने अपने बयान में कहा कि साल 2020 में ज्यादातर लोगों Alexa को म्यूजिक प्ले करने को कहा. साथ ही अलार्म सेट करने से लेकर स्मार्ट लाइट और डिवासेस को कंट्रोल, क्रिकेट स्कोर पर लाइव अपडेट और अन्य वास्तविक समय की जानकारी लेने के लिए इस्तेमाल किया.Amazon Alexa को लेकर कंपनी ने दिलचस्प खुलासा करते हुए कहा कि भारतीयों ने सबसे ज्यादा Alexa से बातचीत में I Love You बोला है. भारतीयों ने हर दिन करीब 19,000 बार Alexa को I Love You बोला. वही साल 2019 में Alexa को हर दिन करीब 1,200 बार I Love You बोला गया था.आप जैसे ही Amazon Alexa को I Love You बोलते हैं, Alexa हर बार आपको अलग-अलग जवाब देती है. जैसे कि अगर आप I Love You बोलेंगे, तो जवाब आएगा कि Thanks. I Love You €€Too. वहीं, अगर हिंदी में कहेंगे कि मुझे तुमसे प्यार है, तो बोलेगी 'मुझे सुनकर अच्छा लगा, मुझे भी आप एक दोस्त की तरह काफी पसंद हैं.' यही वजह है कि Alexa का यह जवाब सुनने के लिए लोग बार€-बार I Love You बोलते हैं.अमेजन इंडिया के पुनीश कुमार ने बताया कि हम आए दिन Alexa में कुछ नए फीचर्स जोड़ते रहते हैं. जिससे लोगों को इसके इस्तेमाल में आसानी होती है. उन्होंने कहा कि देशभर के करीब 85 प्रतिशत पिन कोड में ईको स्मार्ट स्पीकर को साल 2020 में खरीदा गया है. कंपनी 15 फरवरी को रात 12 बजे 24 घंटे के लिए ईको डिवाइस की बिक्री के लिए सेल आयोजित की है. इस दौरान ग्राहक इसे भारी छूट पर खरीद सकेंगे.