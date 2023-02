Infinix Zero 5G 2023 सीरीज की सेल शुरू, फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध हुए डिवाइस, मिलेगा 50MP कैमरा

हाइलाइट्स Infinix Zero 5G 2023 की साल फ्लिपकार्ट पर शुरू हो गई है. Infinix Zero 5G सीरीज इस 4 फरवरी को लॉन्च हुई थी. कंपनी ने Infinix Zero 5G सीरीज में दो फोन पेश किए हैं.

नई दिल्ली. Infinix Zero 5G 2023 सीरीज को 4 फरवरी को भारत में लॉन्च किया गया था. आज Infinix ने लेटेस्ट एंट्री-लेवल स्मार्टफोन सीरीज़ की आधिकारिक सेल फ्लिपकार्ट पर शुरू हो गई है. सीरीज में वैनिला Infinix Zero 5G 2023, और Infinix Zero 5G 2023 टर्बो एडिशन शामिल हैं.. लाइनअप के दोनों 5G स्मार्टफोन MediaTek Dimensity SoCs, 5000mAh की बैटरी और 50-मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा रियर सेटअप से लैस हैं.

Infinix Zero 5G 2023 सीरीज के हैंडसेट को कंपनी ने तीन कलर ऑप्शन में पेश किया है. इसमें कोरल ऑरेंज, पियरली व्हाइट और सबमरीनर ब्लैक शेड्स शामिल हैं. ग्राहक Infinix Zero 5G के फोन फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं. दोनों स्मार्टफोन एंड्रॉयड 12-बेस्ड XOS पर चलते हैं. इसमें 50-मेगापिक्सल प्राइमरी मिलता है. फोन 5000mAh की बैटरी के साथ आते हैं, जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के आती है.

Infinix Zero 5G 2023 फोन लॉन्च ऑफर प्राइस के साथ 17,999 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है. फोन केवल 8GB रैम + 128GB स्टोरेज मॉडल के के साथ आता है. फ्लिपकार्ट फोन पर 28 प्रतिशत डिस्काउंट दे रही है. इसकी मूल कीमत 24,999 रुपये है. वहीं, दूसरी ओर Infinix Zero 5G 2023 Turbo को19,999 रुपये की कीमत में पेश किया जा रहा है. इसकी भी मूल कीमत 24,999 रुपये. फ्लिपकार्ट इस फोन पर 20 फीसदी डिस्काउंट दे रही है. यह 8GB रैम + 256GB स्टोरेज के साथ आता है. बता दें कि लॉन्च फ्लिपकार्ट फोन पर एकस्चेंज ऑफर भी दे रही है, जिससे फोन की कीमतें और भी कम हो सकती हैं.

होल-पंच डिस्प्ले डिजाइन

Infinix Zero 5G 2023 और Infinix Zero 5G 2023 टर्बो में 6.78 इंच का फुल-एचडी+ डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz , टच सैंपलिंग रेट 360Hz और आरजीबी कवरेज 100 प्रतिशत है, लेटेस्ट एंट्री-लेवल लाइनअप के दोनों स्मार्टफोन्स में होल-पंच डिस्प्ले डिजाइन दिया गया है, ताकि डुअल फ्रंट फेसिंग फ्लैश के साथ फोन में 16-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगाया जा सके.

मीडिया टेक डाइमेंसिटी चिपसेट

Infinix Zero 5G 2023 एक मीडिया टेक डाइमेंसिटी चिपसेट 920 5G SoC द्वारा संचालित है, जबकि Infinix Zero 5G 2023 Turbo में हुड के तहत मीडिया टेक डाइमेंसिटी चिपसेट 1080 5G SoC से लैस है. दोनों स्मार्टफोन 8GB रैम से लैस हैं.

ट्रिपल रियर कैमरा

दोनों डिवाइसों में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 50-मेगापिक्सल के मेन सेंसर और दो 2-मेगापिक्सल के शूटर दिए गए हैं. स्मार्टफोन कम रोशनी में बेहतर इमेज कैप्चर करने के लिए सुपर नाइट मोड को सपोर्ट करता है. वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए फोन के फ्रंट में 16-मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है.

