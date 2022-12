Infinix Zero सीरीज़ के 2 फोन भारत में लॉन्च, मिलता है 60 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा

हाइलाइट्स इन्फिनिक्स ज़ीरो अल्ट्रा में 6.8 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. इन्फिनिक्स ज़ीरो 20 एक 4जी स्मार्टफोन है, और ये 6.7 इंच का फुल HD+ AMOLED स्क्रीन है. प्रोसेसर के तौर पर इन्फिनिक्स ज़ीरो अल्ट्रा में 6nm MediaTek Dimensity 920 SoC मिलता है.

Infinix Zero Ultra and Infinix Zero 20 Launched: इन्फिनिक्स ने भारत में दो नए स्मार्टफोन इन्फिनिक्स ज़ीरो अल्ट्रा और ज़ीरो 20 लॉन्च कर दिए हैं. इन दोनों में से अल्ट्रा मॉडल प्रीमयम है. इन्फिनिक्स ज़ीरो अल्ट्रा 180W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. कंपनी ने इस फोन को सिंगल स्टोरेज 8जीबी रैम और 256जीबी के साथ पेश किया है, और इसकी कीमत 29,999 रुपये रखी गई है. इस फोन को कॉसलाइट और जेनेसिस नॉइस कलर में पेश किया है. इस फोन की पहली सेल 25 दिसंबर को फ्लिपकार्ट पर रखी जाएगी.

दूसरी तरफ इन्फिनिक्स ज़ीरो 20 को 8जीबी रैम और 128जीबी इंटरनल स्टोरेज के साथ पेश किया गया है. इसकी कीमत भारत में 17,999 रुपये रखी गई है. ग्राहक इसे ग्रीन फैंटसी, स्पेस ग्रे और ग्लिटर गोल्ड कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं. इंट्रोडक्ट्री ऑफर के तहत 15,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इसकी पहली सेल 28 दिसंबर को रखी जाएगी.

इन्फिनिक्स ज़ीरो अल्ट्रा में 6.8 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 1080×2400 पिक्सल रेजोलूशन के साथ आते हैं. इसकी स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट और 360Hz टच सैंपलिंग रेट के साथ आती है. प्रोसेसर के तौर पर इसमें 6nm MediaTek Dimensity 920 SoC मिलता है.

मिलता है 200 मेगापिक्सल कैमरा

कैमरे के तौर पर इस फोन में 200 मेगापिक्सल प्राइमेरी कैमरा मिलता है जो कि OIS सपोर्ट मिलता है, और ये 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर मिलता है. सेल्फी के लिए फोन में 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है. ये फोन एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स XOS 12 पर काम करता है.

पावर के लिए इसमें 4500mAh बैटरी मिलती, जो कि 180W थंडर चार्ज टेक्नोलॉजी के साथ आता है. कंपनी का दावा है कि 12 मिनट में 1-100% तक चार्ज हो सकता है.

Infinix Zero 20 के फीचर्स

इन्फिनिक्स ज़ीरो 20 एक 4जी स्मार्टफोन है, और ये 6.7 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है. ये वॉटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है, और इसमें 60 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलता है. इसकी स्क्रीन 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है.

कैमरे के तौर पर इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा. इसमें 108 मेगापिक्सल का प्राइमेरी कैमरा, 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर है. पावर के लिए फोन में 4500mAh की बैटरी है, जो कि 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है.

फोन मीडियोटेक Helio G99 SoC के साथ आता है. इसमें 8जीबी रैम और 128जीबी स्टोरेज के साथ आता है. फोन एंड्रॉयड 12 पर बेस्ड XOS 12 आउट ऑफ दे बॉक्स पर काम करता है.

