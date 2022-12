भारत में दिसंबर में आएगा Infinix Zero Ultra फोन, मिलेगा 200 मेगापिक्सल कैमरा

हाइलाइट्स इंफीनिक्स इस महीने के अंत में भारत में Zero Ultra फोन लॉन्च करेगी. यह Coslight Silver और Genesis Noir कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा. इसके अलावा कंपनी Zero 20 स्मार्टफोन भी लेकर आएगी.

नई दिल्ली. इंफीनिक्स इस महीने भारत में अपनी जीरो अल्ट्रा फोन लॉन्च करेगी. कंपनी ने खुलासा किया है कि वह 20 दिसंबर को जीरो अल्ट्रा लॉन्च करेगी. फ्लिपकार्ट ने अपनी वेबसाइट पर फोन का एक बैनर लगाया है, जिसमें खुलासा किया गया है कि अगला इनफिनिक्स स्मार्टफोन 5जी फोन होगा. इस फोन में रियर सिस्टम पर 200 मेगापिक्सल का कैमरा होगा. शॉपिंग वेबसाइट ने यह भी खुलासा किया है कि Infinix Zero Ultra के साथ कंपनी Zero 20 स्मार्टफोन भी लेकर आएगी. Zero 20 एक 4जी डिवाइस होगा.

Infinix Zero Ultra भारत में भले ही इस महीने लॉन्च हो रहा है, लेकिन कंपनी इसे अक्टूबर में वैश्विक स्तर पर पेश कर चुकी है. इसलिए फोन के स्पेसिफिकेशन की जानकारी पहले से ही उपलब्ध है. चलिए अब आपको फोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताते हैं.

इनफिनिक्स जीरो अल्ट्रा के स्पेसिफिकेशंस

Infinix Zero Ultra में 6.8-इंच कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है. यह AMOLED पैनल, फुल-एचडी + रिजोलूशन और 120Hz तक के रिफ्रेश रेट के साथ आएगा. फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है. फोन को पावर देने वाला एक ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 920 प्रोसेसर होगा, जिसे माली जी68 जीपीयू के साथ जोड़ा गया है.

4500mAh की बैटरी

फोन में 8GB रैम और 256GB इंटरनल मेमोरी होगी, लेकिन इसे बढ़ाने के लिए आप माइक्रोएसडी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. फोन Android 12-बेस्ड XOS 12 रन करता है, लेकिन फोम भविष्य में Android 13 अपग्रेड मिलेगा. फोन में कंपनी 4500mAh की बैटरी ऑफर कर रही है जो 180W थंडर चार्ज फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. Infinix Zero Ultra में आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं. यह फोन 8.76mm मोटा है और इसका वजन 231 ग्राम है.

ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम

फोन के पीछे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम मिलेगा. इसमें 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है. अन्य कैमरों में 13-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर और 2-मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है. सेल्फी के लिए फोन के फ्रंट में एलईडी फ्लैश के साथ 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है.

इनफिनिक्स जीरो अल्ट्रा की कीमत

Infinix ने वैश्विक बाजार में Zero Ultra फोन को सिंगल वेरिएंट में पेश किया है. कंपनी ने इसे 520 डॉलर (लगभग 42,500 रुपये) की कीमत पर लॉन्च किया है. कंपनी का यह फोन एक प्रीमियम डिवाइस है. यह Coslight Silver और Genesis Noir कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा.

