Instagram Collections: इंस्टाग्राम पर फोटो-वीडियो कैसे करें सेव और कैसे उन्हें करें ऑर्गनाइज, जानिए आसान तरीका

नई दिल्ली. इंस्टाग्राम एक ऐसा फोटो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जो यूजर्स को उनके पसंदीदी फोटो और वीडियो को सेव करने और उन्हें बाद में देखने की अनुमति देता है. इसलिए, यूजर्स को तस्वीरों या वीडियो का स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है. यूजर्स उन्हें बुकमार्क करके सेव कर सकते हैं. यह सुविधा पर्सनल और पब्लिक दोनों अकाउंट के लिए उपलब्ध है. यूजर्स अपना खुद का इंस्टाग्राम क्लेकशन बना सकते हैं और उसे मैनेज भी कर सकते हैं.

गौरतलब है कि अगर कोई क्रिएटर अपनी पोस्ट को डिलीट कर देता है, तो वह आपके कलेक्शन से भी अपने आप डिलीट हो जाएगी. अगर आप भी Instagram collection क्रिएट करना चाहते हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप इसे आसानी से किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और फिर इसे कैसे ऑर्गनाइज कर सकते हैं.

Instagram collection कैसे बनाएं

इंस्टाग्राम क्लेकशन बनाने के लिए सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पर जाएं. ऊपरी दाएं कोने में दी गई तीन हॉरिजोनटल लाइन पर टैप करें. अब ‘Saved’ पर टैप करें. इसके बाद ऊपर की ओर दाएं कोने में ‘+’ साइन पर क्लिक करें. अब सेव की गई पोस्ट से उन तस्वीरों को चुनें, जिन्हें आप इस क्लेकशन में रखना चाहते हैं. अब ‘Next’ पर टैप करें. आप क्लेकशन को नाम भी दे सकते हैं और अगर चाहें, तो क्लेकशन का कवर भी बदल सकते हैं.

पोस्ट सेव करते कैसे बनाएं क्लेकशन

अगर आप किसी पोस्ट को सेव करते समय क्लेकशन बना रहे हैं, तो पोस्ट के ऊपरी दाएं कोने में दिए तीन डॉट्स पर टैप करना होगा. उसके बाद सेव का ऑप्शन चुनना होगा. अब ऐप पर आपको एक Saved to(क्लेकशन का नाम) का नोटिफिकेशन दिखाई देगा. बता दें कि यूजर्स के पास अभी भी प्रोफाइल पर जाकर और बुकमार्क कैटेगरी ओपन करके पोस्ट को किसी विशेष क्लेकशन में सेव करने का विकल्प होगा.

Instagram collection को कैसे ऑर्गनाइज करें

इंस्टाग्राम क्लेकशन को ऑर्गनाइज करने के लिए सबसे पहले प्रोफाइल में जाएं इसके बाद मेनू पर क्लिक कर सेव पर जाएं. अब All टैब ओपन करें और उस पोस्ट को होल्ड करें, जिसको आप क्लेकशन में ले जाना चाहते हैं, यहां उसे ऑर्गनाइज करें. आप अगर चाहें, तो किसी विशेष क्लेकशन पर भी जा सकते हैं. अब Add to collection पर टैप करें.अब आपको सभी सेल किए गए पोस्ट देखाई देंगी, जिन्हें आप क्लेकशन में जोड़ सकते हैं, जिन्हें आप मूव करना चाहते हैं उन्हें सेलेक्ट करें. अब Done पर टैप करें. गौरतलस है कि यूजर्स के पास क्लेकशन से पोस्ट को हटाने का विकल्प भी होता है. अगर वह चाहें तो क्लेकशन से किसी भी पोस्ट को हटा सकते हैं.

