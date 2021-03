फिर डाउन हुआ Instagram? यूज़र्स ने ट्विटर पर लगाई Memes की बौछार, हंस-हंसकर हो जाएंगे लोटपोट

Me running to Twitter to search if Instagram is down or if it’s my wifi #instagramdown pic.twitter.com/D0XcT181J2 — Iqra Amir (@IqraAmi40579584) March 30, 2021

Me checking twitter to see whether Instagram is down #instagramdown pic.twitter.com/iJhk1lNS8q — Anna Marshall (@Anna_Marshalll) March 30, 2021

#instagramdownHow many times Instagram was down in this month? Me: pic.twitter.com/X9YXjlgmHR— Pratiek/mumbaikar (@Pratiekmukund) March 30, 2021

क्या इंस्टाग्राम (Instagram Down) डाउन है? अगर आपका इंस्टाग्राम स्लो चल रहा है, या फिर लोडिंग होने में दिक्कत आ रही है और इस वजह से आप बार-बार अपना इंटरनेट कनेक्शन (internet connection) चेक कर रहे हैं तो जी हां ऐसा हो सकता है कि आपका इंस्टाग्राम डाउन हो. फोटो शेयरिंग ऐप पर कई बार ‘Something went wrong’ या ‘We are working on it’ का मैसेज पॉप-अप होता है. फेसबुक इंक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप और इंस्टाग्राम पिछले हफ्ते ग्लोबली डाउन हो गया था.कई यूज़र्स ने इसकी शिकायत करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया , और बताया कि वह वॉट्सऐप पर न ही मैसेज भेज पा रहे हैं और न ही रिसीव कर पा रहे हैं. वहीं कुछ यूज़र्स ने ये भी बताया कि वह इंस्टाग्राम पर फोटो और वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं.कुछ यूज़र्स ने फेसबुक में आनी वाली दिक्कत के बारे में भी बताया. ये बात अभी भी साफ नहीं कि ये सर्विस किस वजह से डाउन हुई है. दुनिया भर के सभी यूज़र्स ने जिसमें भारत भी शामिल है, ट्विटर के ज़रिए सर्विस डाउन होने की बात कही बताई.इतने बड़े आउटेज के ठीक 10 दिन के बाद कल रात #InstagramDown क्रैश को फिर पाया गया. DownDetector के मुताबिक करीब शाम 7 बजे सर्विस डाउन होना शुरू हुई और फिर दुनिया भर के यूज़र इससे प्रभावित हुए.ट्विटर पर लोगों ने मीम शेयर किए कि कैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम के क्रैश होने पर लोग ट्विटर की तरफ भागते हैं और इसकी डिमांड बढ़ जाती है.