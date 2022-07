Instagram Facebook Down: लंबे समय से ठप है इंस्टाग्राम और फेसबुक, यूज़र्स नहीं भेज पा रहे मैसेज

Instagram और Facebook Messenger कई यूज़र्स के लिए डाउन हो गए हैं. यूज़र्स को मेटा-स्वामित्व वाले इन दोनों प्लेटफॉर्म पर मैसेज भेजने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सर्विस स्टेटस ट्रैकर वेबसाइट डाउनडेटेक्टर के मुताबिक, इंस्टाग्राम पर 5 जुलाई की करीब रात 8 बजे से शुरू होकर बुधवार सुबह तक बड़ा आउटेज देखने को मिला है. कई यूज़र्स ने ट्विटर के ज़रिए बताया है कि उन्हें दोनों प्लेटफार्म पर अपने कॉन्टैक्ट को DM (डायरेक्ट मैसेज) भेजने में परेशानी हो रही है. हालांकि मेटा की ओर से आउटेज से जुड़ी अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है.

5 जुलाई को, डाउनडेटेक्टर ने यूज़र्स से इंस्टाग्राम आउटेज रिपोर्ट में एक बढ़ोतरी दिखाई, जिसमें 1,280 से ज़्यादा यूज़र्स ने लगभग 11:17 बजे फोटो और वीडियो-शेयरिंग सर्विस के साथ आने वाली परेशानी को शेयर किया. आउटेज में दूसरी बार बढ़ोतरी 6 जुलाई को सुबह 10:18 पर पाई गई. यूज़र्स को ये दिक्कत इंस्टाग्राम के साथ-साथ फेसबकु पर भी आ रही है.

कई यूजर्स ने अपनी परेशानी जाहिर करने के लिए ट्विटर पर मीम्स शेयर करने लगे, और ट्विटर पर #इंस्टाग्रामडाउन भी ट्रेंड कर रहा है.

बता दें कि मेटा की ओर से आउटेज से जुड़ी अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है.

