Instagram की लत छुड़ाएगा यह फीचर, जानें कैसे करें इस्तेमाल

Instagram New Update Features: बहुत से लोगों के लिए सोशल मीडिया एक लत बनती जा रही है. हर वक्त फोन को चेक करते रहना, कमेंट्स पर कितने लाइक मिले और उसे शेयर किया, फोटो पर कितने लोगों ने कमेंट किया…आदि तमाम बातें एक बीमारी का रूप लेती जा रही हैं. कई लोग खाना-पीना या तमाम काम भूलकर सोशल मीडिया पर व्यस्त रहते हैं. लोगों में सोशल मीडिया की इस लत को देखते हुए कुछ समय के लिए इससे दूर रहने की सलाह दी जाती है. डॉक्टर भी मोबाइल फोन से दूरी बनाकर रहने की सलाह देते हैं.

ऐसे में खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी आगे आकर लोगों से कुछ समय ब्रेक लेने की बात कह रहे हैं. अब Instagram की ही बात करें तो इंस्टाग्राम ने कुछ समय पहले Take a Break नाम का एक फीचर लॉन्च किया था. इस फीचर की मदद से यूजर्स इंस्टाग्राम से ब्रेक लेने का रिमाइंडर सेट कर सकते हैं. इससे पहले इंस्टाग्राम ने Set Daily Time Limit नाम का फीचर शुरू किया था. इस फीचर की मदद से आप इंस्टाग्राम पर रोजाना का समय तय कर सकते हैं. तय समय के बाद यह ऐप काम करना बंद कर देता है.

नया फीचर Take a Break है. ‘टेक ए ब्रेक’ फीचर अभी तक कुछ ही देशों में था. अब इसे भारत समेत सभी देशों में लॉन्च कर दिया गया है. यह फीचर आपको इंस्टाग्राम के लगातार इस्तेमाल को रोककर आराम करने की याद दिलाता है.

क्या है Take a Break फीचर

इंस्टाग्राम के Take a Break फीचर के लिए आपको ऐप के Manage Your Time सेक्शन में जाना होगा. आपको Instagram ऐप में अपने प्रोफाइल पेज में मेन्यू ऑप्शन पर टैप करना होगा. अब सेटिंग्स में अकाउंट ऑप्शन में जाकर योर एक्टिविटी (Your Activity) सेक्शन में जाना होगा.

Your Activity पर आपको ऐप पर बिताया हुआ अपना टाइम दिखेगा. इसके नीचे Set reminder to take breaks और Set daily time limit के ऑप्शन नजर आएगा. Take a Break फीचर की मदद से यूजर्स इंस्टाग्राम पर खुद के लिए 10 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट के लगातार इस्तेमाल के बाद ब्रेक रिमाइंडर सेट कर सकते हैं.

यहां तय किया गया समय आपकी डेली टाइम लिमिट (daily time limit) को प्रभावित नहीं करेगा. Take a Break आपको याद दिलाएगा कि आप लगातार 10 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट से ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं.

