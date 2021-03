iPhone 12 पर कंपनी दे रही हैं अब तक का सबसे बड़ा 50 हजार रुपये का डिस्काउंट, करना हाेगा बस ये

नई दिल्ली. पिछले साल जब Apple ने अपना भारत में अपना ऑनलाइन स्टाेर (Online store) लॉन्च किया था उसने iPhone के चाहने वालाें काे जाेश से भर दिया था ऐसा इसलिए था क्योंकि ऑनलाइन स्टोर के साथ, Apple ने iPhone खरीदने के लिए कई तरीके थे. जिसमें पुराने फाेन के बदले में अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ नए फाेन काे खरीदने का माैका. ऐसा ही माैका Apple दे रहा है अपने नए iPhone 12 काे खरीदने का जिसमें आप इस लेटेस्ट फाेन काे 50 हजार रुपये तक के डिस्काउंट के साथ खरीद सकते है. और यह मजाक नहीं है Apple आपके पुराने फाेन के बदले में अमेजिंग एक्सचेंज वैल्यू ऑफर कर रहा है.

जब आप Apple की वेबसाइट पर जाएंगे ताे आप पाएंगे कि यह फाेन आप 69,900 में खरीद सकते है जाे कि उसका ओरिजनल प्राइज है. पर अगले ही पल आप देखेंगे कि यदि आप Apple Trade भी इस्तेमाल कर सकते है जिसमें आप अपने पुराने फाेन के बदले में 20000 रुपये तक का एक्सचेंज ले सकते है. इसका मतलब कि आप iPhone 12 काे सिर्फ 49,900 रुपए में ले सकते है. लेकिन तथ्यात्मक रूप से यह गलत है क्याेंकि दिए जाने वाला डिस्काउंट Apple Trade के अंतर्गत 52,195 रुपये तक का है. ताे सवाल यह है कि आखिर Apple ने इसका उल्लेख फिर क्याें नहीं किया. इसे इस तरह से समझे.

Apple के किसी भी फाेन पर अधिकतम डिस्काउंट Apple Trade के तहत 52,195 रुपये का है जाे कि iPhone 11 Pro Max के Trade पर मिलता है. हा यह ज्यादा है क्याेंकि 2019 में आए इस फाेन की कीमत आज भी 52000 रुपये से ज्यादा ही हाेगी. लेकिन Apple ने सभी फाेन काे लेकर मैक्जिमम डिस्काउंट के बारे में नहीं बताया. उदाहरण के लिए iPhone 12 काे ले लीजिए किसी भी फाेन पर मिलने वाले अधिकतम 52,195 रुपये के डिस्काउंट के बदले आपकाे सिर्फ 20000 रुपये का डिस्काउंट मिलना नजर आता है. क्याेंकि iPhone 11 Pro Max काे एक्सेंच करके iPhone 12 लेना काेई समझदारी नहीं है. इसलिए नहीं क्याेंकि यह खुद काफी महंगा है बल्कि कई मामलाें में iPhone 12 से बेहतर है वाे भी तब जब यह सिर्फ एक साल पुराना हाे.

लेकिन फिर भी यदि आप iPhone 11 Pro Max काे iPhone 12 Pro Max से एक्सचेंज करते है ताे यह बेहतर डील कही जा सकती है. यहां तक के लिए iPhone 12 Pro के लिए भी. Apple वेबसाइट पर iPhone 12 Pro की कीमत 1,19,900 रुपये है जबकि iPhone 11 Pro Max की 1,29,900 रुपये है. अब यदि आप iPhone 11 Pro Max काे ट्रेड करते है ताे 52,195 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा. यानि कि इस डिस्काउंट के बाद iPhone 12 Pro के लिए आपकाे देने हाेंगे 67,705 और iPhone 12 Pro Max आपकाे मिलेगा 77,705 रुपये में. कहा जा सकता है कि iPhone 12 Pro और iPhone 12 Pro Max के लिए ताे यह डील सही है लेकिन सिर्फ iPhone 12 के लिए कही से भी व्यवहारिक नहीं है.

ऐसे करे Apple Trade का यूज

Apple Trade यूज करने के लिए आपकाे Apple की वेबसाइट पर जाना हाेगा जहां आपकाे Apple Trade पर क्लिक करना हाेगा. जिसके बाद आपके सामने लिखा आएगा "Do you have a smartphone to trade-in?" यदि आप हा करते है ताे आपकाे अपने शहर के उस इलाके का पिन काेड डालना हाेगा. इसके बाद Apple यह देखेगा कि आपके शहर के लिए Apple Trade की सुविधा दी जा सकती है या नहीं. अब आपसे Apple की तरफ से पूछा जाएगा कि Trade काैनसा फाेन करना चाहते है iPhone या Android phone. यह जान लिजिए, यदि आप Android phone ट्रेड करना चाहते है ताे आपकाे उसकी वैल्यु काफी कम मिलेगी. इसके बाद आपकाे फाेन का सीरियल नंबर डालना हाेगा. जिसके बाद उसकी संभावित वैल्यू आपके सामने आ जाएगी. यदि आप सहमत हाेते है ताे इसके बाद आपके घर पर फाेन की स्थिति चैक करने के लिए किसी काे भेजा जाएगा. फाेन की कंडीशन के बाद हाे सकता है उसकी राशि में कम -ज्यादा हाे.