Apple iPhone 14 की पहली फोटो आ गई सामने, पहले ही पता चल गए ये खास फीचर्स!

ऐपल आईफोन 13 (Apple iPhone 13) के पॉपुलैरिटी के बाद अब सभी को आने वाले आईफोन 14 (iPhone 14) का इंतज़ार है. दरअसल नए आईफोन की पहली फोटो सामने आई है, और इसलिए सभी का ध्यान इसी ओर चला गया है. कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या iPhone 14 Max Pro के CAD रेंडर लीक होने के बाद इंटरनेट पर खूब चर्चा हो रही है. iPhone 14, टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे प्रतीक्षित और बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन में से एक है. ShrimpApplePro नाम के एक यूजर ने iPhone 14 Max Pro के CAD रेंडरर्स को ट्विटर पर शेयर किया है.

फोटोज़ को 4 अप्रैल को अपलोड किया गया था और जल्द ही 5 अप्रैल को फोन के इंटीरियर और एक्सटीरियर डिटेल के बारे में ज़्यादा जानकारी सामने आई थी.

शेयर की गई जानकारी के अनुसार, iPhone 14 Pro Max में 1.95mm का बेज़ल होगा जो कि iPhone 13 Pro Max के मुकाबले में पतला है जिसमें 2.42mm का बेज़ल है. साथ ही, आने वाले फोन में ईयरपीस की ऊंचाई 0.57mm बताई गई है जो कि iPhone 13 प्रो मैक्स के 1.52 मिमी की तुलना में भी कम है.

Here are the images of the cad file and full measurements of iPhone 14 Pro Max that I obtained. I will share more details about it in the coming newsletter. pic.twitter.com/CTLLVOtgb7

— ShrimpApplePro (@VNchocoTaco) April 4, 2022