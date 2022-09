भारत में महंगे मिलेंगे आईफोन 14, अमेरिका के मुकाबले करना होगा 50,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा भुगतान

हाइलाइट्स ऐपल ने आखिरकार अपनी iPhone 14 सीरीज को लॉन्च कर दिया है. भारत में iPhone 14 सीरीज की कीमत भी सामने आ गई है. अमेरिका के मुकाबले भारत में आईफोन मॉडल्स की कीमत में बड़ा अंतर है.

नई दिल्ली. ऐपल ने आखिरकार अपने Far Out इवेंट के दौरान iPhone 14 सीरीज को लॉन्च कर दिया. IPhone 14 सीरीज में iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max शामिल हैं. भारत में इसकी कीमत भी सामने आई हैं और अमेरिका के मुकाबले भारत में आईफोन मॉडल्स की कीमत में बड़ा अंतर है.

भारत में iPhone 14 के बेस 128GB वेरिएंट की कीमत 79,000 रखी गई है, जबकि अमेरिका में वैनिला iPhone 14 की कीमत 799 डॉलर (लगभग करीब 63,700 रुपये) है. इसी तरह आईफोन 14 प्लस की कीमत अमेरिका में 899 डॉलर (करीब 71,600 रुपये) है और भारत में यह 89,900 रुपये की शुरुआती कीमत उपलब्ध होगा.

प्रो मॉडल्स की बात करें तो अमेरिका में आईफोन 14 प्रो की कीमत 999 डॉलर (करीब 79,555 रुपये) से शुरू है. वहीं, भारत में ग्राहक इसे 1,29,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद पाएंगे. इसते अलावा अमेरिका में आईफोन 14 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 1,099 डॉलर (करीब 87,530 रुपये) है. भारत में इस फोन को खरीदने के लिए 1,39,900 रुपये का भुगतान करना होगा.

कीमतों में 50 हजार से अधिक का अंतर

इस तरह अमेरिका के मुकाबले भारत में iPhone 14 के बेस वेरिएंट की कीमत में लगभग 16 हजार रुपये और आईफोन 14 प्लस की कीमत में लगभग 18 हजार रुपये का फर्क है. वहीं आईफोन 14 प्रो की कीमत में लगभग 50 हजार और आईफोन 14 प्रो मैक्स कीमत में 52 हजार रुपये का अंतर है.

भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है ऐपल

कीमतें में ये अंतर सप्लाई चैन फैक्टर, इम्पोर्ट ड्यूटी, और शिपिंग कोस्ट के कारण आता है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐपल पिछले कुछ मॉडल्स की तरह ही आईफोन 14 की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में कर सकती है. हालांकि,इसकी संभावना नहीं है कि यह कीमतों को कम करेगा.

लॉन्च हुई आईफोन 14 सीरीज

बता दें कि ऐपल iPhone 14 सीरीज को कल रात Apple के Far Out इवेंट के दौरान लॉन्च किया गया था. आईफोन 14 प्लस लाइनअप में एक नया डिवाइस ह. यह वैनिला आईफोन 14 के समान ही स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है. इसके अलावा आईफोन 14 प्लस ने “मिनी” आईफोन की जगह ले ली है जिसे हमने आईफोन 12 और आईफोन 13 सीरीज के साथ देखा था. दूसरी ओर, Apple iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max को एक बड़े बदलाव के साथ पेश किया गया है.

