भारत में जल्द लॉन्च होंगे iQOO 9 Series के स्मार्टफोन, इतनी होगी कीमत

iQOO Smartphones Price in India: Vivo के सब-ब्रांड iQOO सीरीज के नए स्मार्टफोन जल्द भी भारत में लॉन्च किए जाएंगे. iQOO 9 Series में iQOO 9, iQOO 9 Pro और iQOO 9 SE वेरिएंट शामिल हैं. कंपनी ने शेयर मीडिया पर कंफर्म किया है कि ये फोन जल्द ही भारत आ रहे हैं. इन फोनों को चीन में लॉन्च किया जा चुका है. चीन में iQOO 9 सीरीज के स्मार्टफोन ने धूम मचाई हुई है.

इन स्मार्टफोन में 12GB के साथ 512GB तक की इंटर्नल स्टोरेज मिलेगी. इसकी बैटरी 4,700mAh की है और इसके साथ 120W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा.

iQOO 9 series स्मार्टफोन का कैमरा

iQOO 9 सीरीज के स्मार्टफोन में धांसू कैमरों का इस्तेमाल किया गया है. iQOO 9 स्मार्टफोन में जिम्बल स्टेबलाइजेशन सपोर्ट के साथ 48MP का ट्रिपल कैमरा सिस्टम होगा. iQOO 9 Pro मोबाइल में 50MP सैमसंग GN5 + 50MP UW + 16MP ट्रिपल कैमरा सिस्टम है. इसमें प्राइमरी सेंसर में जिम्बल स्टेबलाइजेशन सपोर्ट होगा और टर्शियरी लेंस में 2.5x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट होगा.

यह भी पढ़ें- जल्द लॉन्च हो सकता है Redmi Note 11E Pro स्मार्टफोन, जानें क्या है इसमें खास

FHD+ AMOLED पैनल

iQOO 9 Pro में 6.78-इंच QHD+ कर्व्ड E5 AMOLED डिस्प्ले दिया हुआ है. iQOO 9 SE में 6.62-इंच FHD+ AMOLED पैनल दिया हुआ है. iQOO 9 फोन में 6.56-इंच FHD+ AMOLED पैनल 10-बिट कलर डेप्थ के साथ होगा. तीनों फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट है और इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जैसे फीचर्स दिए हुए हैं. QOO 9 Pro में नवीनतम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 SoC होगा. ये तीनों फोन एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स पर चलेंगे.

Can you guess what’s loading?

Comment your answer below and 1 lucky winner stand a chance to win the all new iQOO Smartphone!

Rules:

1. Follow @IqooInd

2. Tag 5 friends

3. Use #iQOO #ComingSoon

T&C Apply – https://t.co/lZ9Fed2hlt#Contest #GiveawayAlert #iQOO pic.twitter.com/dQsA10iUKM

— iQOO India (@IqooInd) February 7, 2022