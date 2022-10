Google Photos की स्टोरेज हो गई है फुल? इस ट्रिक से बैकअप लेकर करें क्लीन

नई दिल्ली: गूगल फोटोज (Google Photos) हमेशा के लिए तस्वीरें और वीडियो सेव कर रखने का एक जरिया है. इस ऐप में तस्वीर और वीडियो रखने के लिए अलग से स्टोरेज की जरूरत नहीं है. इसे क्लाउड स्टोरेज भी कहते हैं. शुरुआती समय में यूजर्स इस ऐप में अनलिमिटेड तस्वीरें और वीडियो रख सकते थे. लेकिन गूगल बीते साल जून के महीने में इसमें बदलाव किया था. गूगल ड्राइव, जीमेल और गूगल फोटोज में 15GB से अधिक डेटा सेव करने के यूजर्स को पैसे देने होंगे.

क्या आपके गूगल फोटोज का स्टोरेज फुल हो गया है? स्टोरेज फुल हो जाने पर इसे और अधिक कैसे बढ़ा सकते हैं? बैकअप लेकर स्टोरेज क्लीन करने के लिए फॉलो करें ये ट्रिक.

गूगल फोटोज से ऐसे लें बैकअप

1. बैकअप लेने के लिए गूगल क्रोम ब्राउजर में गूगल टेक आउट लिखकर सर्च करें.

2. Takeout.google.com वेबसाइट पर क्लिक कर साइन इन करें.

3. Create a new Export पर क्लिक करने के बाद गूगल फोटोज के साथ ही 45 विकल्प नजर आएंगे.

4. इनमें से गूगल ड्राइव और गूगल फोटो को सेलेक्ट करें.

5. इसके बाद next setup पर क्लिक करें.

6. चूज फाइल टाइप ( choose file type and destination) पर क्लिक कर बैकअप बना लें.

ऐसे डाउनलोड करें बैकअप

1. बैकअप डाउनलोड करने के लिए delivery method में जाएं.

2. Send download link via email पर क्लिक कर ओके कर दें.

3. इसके बाद फ्रीक्वेंसी में जाकर एक्सपोर्ट वन (Export One) पर क्लिक करें.

4. File type and Size पर क्लिक करें. जितना जीबी में बैकअप डाउनलोड करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें.

5. 14 जीबी सेलेक्ट करने पर 2–2 जीबी की सात फाइलें ईमेल पर प्राप्त होगी.

6. अब क्रिएट एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दें.

7. बैकअप बन कर तैयार है, इसे जीमेल से डाउनलोड कर करें.

स्टोरेज क्लीन करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप

1. गूगल फोटोज को क्लीन करने के लिए सबसे पहले गूगल फोटोज एप में जीमेल के साथ लॉगिन करें.

2. इसके बाद उन सभी तस्वीरें और वीडियो को सेलेक्ट करने जिसे आप डिलीट करना चाहते हो.

3. एक साथ भी सभी तस्वीरें और वीडियो डिलीट कर सकते हैं.

4. एक साथ डिलीट करने के लिए सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करें.

5. अब ओके पर क्लिक कर सभी तस्वीरें और वीडियो डिलीट कर दें.

6. ट्रेस में जाकर भी एक बार फिर से क्लीन ट्रेस पर क्लिक करें.