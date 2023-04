ट्विटर के फाउंडर जैक डोर्सी लाए Twitter का विकल्प, फ्री में मिलेगा ब्लू टिक, एलन मस्क की बढ़ी बेचैनी!

नई दिल्‍ली. ट्विटर के को-फाउंडर और पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) जैक डॉर्सी (jack dorsey) ने ब्लूस्काई (Bluesky) ऐप लॉन्च कर दिया है. इसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के अल्टरनेटिव ऑप्शन के रूप में बाजार में उतारा गया है. ट्विटर ने लोगों के अकाउंट से आज ही लीगेसी ब्लू टिक हटाए हैं. अब यूजर्स को ब्लू टिक के लिए ट्विटर को पैसे देने होंगे. माना जा रहा है कि ब्लू स्काई मौजूदा माइक्रोब्लागिंग साइट ट्विटर को कड़ी टक्कर दे सकता है. हालांकि ब्लूस्काई ऐप अभी भी टेस्टिंग मोड में है और इस पर कंपनी तेजी से काम कर रही है.

आज ही एलन मस्‍क (Elon Musk) ने अपने एक ट्वीट में लिखा था, “आज का दिन कई मायनों में बहुत बढ़िया है.” लेकिन एलन मस्‍क का दिन खराब करने वाली खबर जल्‍द ही आ गई. माना जा रहा है कि ट्विटर से उबे यूजर्स अब ब्‍लूस्‍काई की और जा सकते हैं. अगर ऐसा होता है, तो यह एलन मस्‍क के लिए परेशानी वाली बात होगी.

Such a great day in so many ways

— Elon Musk (@elonmusk) April 21, 2023