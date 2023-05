ये है AC वालों का देश, 100 में से 91 घरों में लगे हैं एयर कंडिशनर, अमेरिकियों को भी छोड़ा पीछे

हाइलाइट्स गर्मियों के बढ़ने से एसी के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है. जापान के 91% घरों में एसी है. अमेरिका के 90% घर एसी का इस्तेमाल करते हैं.

Which Country Uses Most AC: दुनिया भर में लोग गर्मी से बचने के लिए अपने घरों में एसी लगवाते हैं. कई देशों में बेहतर होते जीवन स्तर के चलते भी लोग एसी का इस्तेमाल करने लगे हैं. वहीं भारत जैसे देशों में एयर कंडीशनर (AC) को आज भी स्टेटस सिंबल से जोड़ कर देखा जाता. हालांकि, आपको बता दें कि AC के उपयोग के मामले में भारत 8% के वैश्विक औसत दर से भी पीछे है. वहीं कुछ देश ऐसे हैं जहां हर दूसरे घर में आपको एसी मिल जाएगा.

यह भी पढ़ें: Apps आपकी नाक के नीचे से चुरा लेंगे डेटा, ये छोटी से गलती पड़ जाएगी भारी, जल्दी सही कर लें मोबाइल की ये सेटिंग

आपको जानकर हैरानी होगी कि यह अमेरिका या यूरोप का कोई विकसित देश नहीं बल्कि एशिया का छोटा सा देश जापान है. जापान में 100 में से 91 घरों में लोग एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं. यानी, जापान में 91% घरों में लोग किसी न किसी तरह के AC का इस्तेमाल कर रहे हैं. जापान के बाद सबसे ज्यादा घरों में एसी वाला देश अमेरिका है जहां 90% घरों में एसी लगा हुआ है.

चीन के 60% घरों में AC

वहीं AC का इस्तेमाल करने के मामले में कोरिया तीसरे स्थान पर है. कोरिया में 86 फीसदी घरों में एसी का उपयोग होता है. वहीं इस मामले में चीन 60 फीसदी एसी वाले घरों के साथ चौथे स्थान पर है. दक्षिण अमेरिका के देश मेक्सिको और ब्राजील में 16% घरों में एयर कंडीशनिंग उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है. वहीं इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका के क्रमशः 9 और 6 फीसदी घरों में एसी है.

यह भी पढ़ें: शख्स तोड़ने जा रहा था जिंदगी से नाता, इस App को चल गया पता, कमरे में आ गई पुलिस, फिर हुआ ये…

भारत के सिर्फ इतने घरों में ही AC

भारत की बात करें तो, लगभग 140 करोड़ की आबादी वाले देश में सिर्फ 5% घरों में ही एसी पहुंच पाई है. भारत जैसे गर्म देश में एशिया के अन्य विकसित देशों के मुकाबले एसी का उपयोग काफी कम है. स्टैट्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के लगभग 24 फीसदी घरों में एयर कंडीशनर या कूलर का इस्तेमाल किया जा रहा है.

शहरी इलाकों में जहां एसी एयर कूलर की पहुंच 39.5% घरों तक है, वहीं ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 15.8 घरों में ही गर्मी से रहत देने वाले ये उपकरण इस्तेमाल किए जा रहे हैं. चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा घरों में AC हैं. वहीं असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल जैसे राज्यों में सबसे कम घरों में एसी का इस्तेमाल किया जा रहा है.

Tags: Air Conditioner, America, Japan, Tech news, Tech News in hindi