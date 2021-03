खास फीचर्स और शानदार डिज़ाइन के साथ भारत में लॉन्च हुए JBL के तीन दमदार स्पीकर्स! जानें कीमत

JBL ने हाल ही में भारत में JBL Boombox 2, JBL Go 3 और JBL Clip 4 के अपडेटेड वर्जन की घोषणा की है. JBL का दावा है कि अपडेटेड प्रोडक्ट्स अपने पूर्व के मॉडल से अलग और अपग्रेड क्वालिटी के साथ मार्केट में आई है. JBL ने अपने Boombox 2 की कीमत 33,999 रुपये रखी है, JBL Go 3 की कीमत 3,999 रुपये रखी है. वही JBL क्लिप 3 की प्राइस को 4,499 रुपये की प्राइस पर मार्केट में उतारा है. JBL Go 3 और JBL Clip 4 के डिज़ाइन मामूली बदलाव किया गया है, वही Boombox 2 की डिज़ाइन में कोई बदलाव नहीं है.जेबीएल क्लिप 4 40 mm ड्राइवर के साथ आता है जो की 5W साउंड जेनरेट करता है. कंपनी का दावा है की एक बार फुल चार्ज होने पर क्लिप 4 10 घंटे का बैकअप देता है. क्लिप 4 को चार्ज होने में तीन घंटे लगते हैं और इसे ब्लूटूथ 5.1 के जरिए जोड़ा जा सकता है. स्पीकर में 100Hz से 20,000Hz की फ्रीक्वेंसी रेंज है. जेबीएल क्लिप 4 वाटरप्रूफ है.JBL Go 3 का साउंड आउटपुट 4.2W है, और ये ब्लूटूथ 5.1 से कनेक्ट होता है. Go 3 साढ़े 5 घंटे का प्लेबैक टाइम देता है. स्पीकर यूएसबी-C पोर्ट से चार्ज होता है. स्पीकर में IP67 रेटिंग और एक ऑटो पावर-ऑफ फीचर भी है.लॉन्च हुई तीन स्पीकरों में से आखिरी और सबसे महंगा जेबीएल बूमबॉक्स 2 है. इसमें बैटरी मोड में 80W और 60W का साउंड आउटपुट है. JBL का दावा है कि स्पीकर की 10,000mAh की बैटरी 24 घंटे तक चल सकती है और चार्जिंग टाइम साढ़े 6 घंटे का है, साथ में स्पीकर को आप पावर बैंक की तरह यूज़ कर सकते है मतलब आप इससे दूसरे डिवाइस को चार्ज भी कर सकते है.Boombox 2 में हेडफोन जैक के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की भी सुविधा है. स्पीकर की रेटिंग IPX7 है. जेबीएल बूमबॉक्स 2 में 50Hz से 20,000Hz की फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स रेंज है.