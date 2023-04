जेट एयरवेज के सीईओ ने ऐपल कंप्यूटर को लेकर कही बड़ी बात, यूजर्स बोले- "बुरे फंसे आप"

Jet Airways CEO On Apple PC: ऐपल और विंडोज कंप्यूटर (Apple Vs Windows) के बीच जंग कभी खत्म नहीं होने वाली है. हाल ही में जेट एयरवेज के सीईओ, संजीव कपूर (Sanjiv Kapoor) ने ऐपल कंप्यूटर और उसके उत्पादों को लेकर किए एक ट्वीट में एक नए बहस की शुरूआत कर दी है. ट्वीट में उन्होंने खुलासा किया है कि वह ऐपल के उत्पादों का इस्तेमाल बंद कर चुके हैं और अब विंडोज और एंड्रॉइड (Windows and Android) का इस्तेमाल कर रहे हैं.

संजीव कपूर ने मंगलवार को एक ट्विटर (Twitter) पर अपनी एक पुरानी तस्वीर साझा की और लिखा, “मैंने अपना पहला ऐपल उत्पाद 1986 में इस्तेमाल किया था, उस समय डार्टमाउथ के सभी छात्रों को ऐपल मैक्निंटोस कंप्यूटर जारी किए गए थे. मैंने अपना आखिरी ऐपल उत्पाद 2020 में इस्तेमाल किया था, जब मैंने iTunes से Spotify पर स्विच किया था. अब मैं सख्त रूप से एक विंडोज और एंड्रॉइड यूजर हूं. जैसा कि मेरे हीरो स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था: “अलग सोचो”!”

I used my first Apple product in 1986, when all students at Dartmouth were issued Apple Macintoshes.

I used my last Apple product in 2020, when I switched from iTunes to Spotify.

Am now solidly a Windows and Android guy.

As my hero Steve Jobs once said: "Think Different"! pic.twitter.com/dmKXAM9lUD

— Sanjiv Kapoor (@TheSanjivKapoor) April 18, 2023