Jio के किन प्लान को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं ग्राहक, जानें किस प्लान में होगी सबसे ज़्यादा बचत

Jio पर अलग-अलग बैनर से रिचार्ज करने में आसानी हो जाएगी.

रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने अपने प्रीपेड प्लान्स को नए बैनर और लेबल के अंदर ऑर्गनाइज करना शुरू कर दिया है. अब इससे यूज़र्स को ये पता चल पाएगा कि कौन से प्लान किस तरह के हैं, यानी ये बैनर यूज़र्स को समझाने में मदद करेंगे कि अन्य यूज़र्स क्या खरीद रहे हैं या उनके लिए कौन सा प्लान बेहतर रहेगा. इनमें बेस्ट सेलर (Best Seller), सुपर वैल्यू (Super Value) और ट्रेंडिंग (Trending) जैसे बैनर और लेबल्स शामिल हैं. Best Sellers बैनर वाले प्लान्स पॉपुलर प्लान्स होगें. जबकि Super Value के बैनर में कम दाम में ज़्यादा फायदे देने वाले प्लान्स ऑफर किए गए हैं. उसी तरह यूज़र्स द्वारा सबसे अधिक रिचार्ज कराए जा रहे प्लान्स पर Trending का बैनर लगाया गया है.उदाहरण के लिए, Super Value से पता चलता है कि वह प्रीपेड प्लान आपके द्वारा खर्च किए गए पैसों के हिसाब से बेहतरीन फायदे देगा. वहीं, Best Seller टैग से पता चलता है कि यह प्लान यूज़र्स के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रीपेड प्लान्स में से एक है. इसके अलावा Trending संकेत देता है कि वर्तमान में इस प्लान की सबसे अधिक मांग है. इस बैनर की सहायता से यूज़र्स को रिचार्ज करने से पहले प्लान ट्रेंड को समझने में आसानी होगी. नया बैनर कंपनी की वेबसाइट पर दिख रहा है.जियो ने बेस्ट सेलर बैनर के तहत चार प्रीपेड प्लान और Super Value बैनर में दो प्रीपेड प्लान जबकि Trending बैनर के तहत एक प्रीपेड प्लान को टैग किया है. ये नए बैनर जियो.कॉम पर देखे जा सकते हैं. बेस्ट सेलर बैनर में 199 रुपये, 555 रुपये, 599 रुपये और 2,399 रुपये के रिचार्च प्लान शामिल हैं. 199 रुपये प्लान में रोजाना 1.5GB डेटा, 100 SMS और 28 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिल रहा है.वहीं, 555 रुपये के प्रीपेड प्लान में भी 199 रुपये प्लान के समान सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन इसकी वैलिडिटी 84 दिनों की हो जाती है. दूसरी ओर, 599 प्रीपेड प्लान में प्रतिदिन 2GB डेटा, प्रति दिन 100 SMS और 84 दिनों के लिए अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग मिलती है. इसके अलावा 2,399 रुपये प्रीपेड प्लान 599 रुपये के समान लाभ देता, लेकिन इसकी वैलिडिटी 365 दिन हो जाती है. इन सभी प्लान्स में Jio ऐप्स का मुफ्त सब्सक्रिप्शन मिलता है.सुपर वैल्यू बैनर में 249 रुपये और 2,599 रुपये के प्लान उपलब्ध हैं. 249 रुपये प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ प्रतिदिन 2GB डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और 100 SMS का फायदा मिल रहा है. दूसरी ओर, 2,599 Jio प्लान में 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ 2GB रोजाना डेटा (अतिरिक्त 10GB डेटा), अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और प्रति दिन 100 SMS मिलते हैं. इस प्लान में 399 रुपये का Disney+ Hotstar VIP सब्सक्रिप्शन भी मिलता है.वहीं, ट्रेंडिंग बैनर की बात करें तो इसमें 349 रुपये का प्रीपेड प्लान उपलब्ध है, जो 28 दिनों की वैलिडिटी देता है. इस बीच हर दिन 3GB हाई-स्पीड डेटा के साथ-साथ अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और 100 SMS डेली की सुविधा भी देता है. इस प्लान में JioTV, JioCinema, JioNews, JioSecurity और JioCloud जैसे ऐप्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है.