Jiofiber, BSNL और Airtel: 399 रुपये है इन बेस्ट ब्रॉडबैंड प्लान की शुरुआती कीमत, मिलेगी दमदार स्पीड

वर्क फ्रॉम होम (Work from Home) के बढ़ते चलन की वजह से इंटरनेट (internet) आजकल बहुत ज़रुरी हो गया है, ऐसी कई कंपनिया बहुत तरह के ब्रॉडबैंड पैकेज ला रही है. Jiofiber, BSNL, Airtel और Excitel जैसी कंपनिया कई अच्छे पैकेज ला रही है, जिनकी कीमत 399 रुपये से लेकर 799 रुपये तक है. इन कई पैकेज में आपको स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का फायदा मिलेगा और साथ में मिलेगा 100 Mbps की स्पीड जो की आपके वर्क फ्रॉम होम के एक्सपीरिएंस को और आसान बना देंगे. यहां हम आपको कंपनियों के उन पैकेज के बारे में बताएंगे जिन्में OTT के फायदे भी दिए जा रहे हैं.जियोफाइबर 399 रुपये से शुरू होकर 699 रुपये तक के मिड रेंज के प्लान्स अपने ग्राहकों के लिए लाया है. 399 रुपये वाले प्लान में आपको 30 Mbps की स्पीड से आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है, वहीं 699 रुपये के प्लान में आपको 60 Mbps की स्पीड से ग्राहकों को अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है. इसके साथ ही JioFiber अपने ग्राहकों को अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग के साथ साथ Jio TV, Jio Movie की मुफ्त में एक्सेस भी देता है.Airtel XStream के प्लान 499 रुपये से शुरू होकर 799 रुपये तक है. 499 रुपये वाली प्लान में आपको 40 Mbps की स्पीड के साथ अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है, वहीं 799 रुपये वाले प्लान में ग्राहकों को 70 Mbps की स्पीड से अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेगा. साथ में Airtel अपने ग्राहकों को और भी फायदा देता है, जैसे कि Airtel XStream, Wynk Music और Shaw Academy का मुफ्त सब्सक्रिप्शन के साथ साथ Airtel XStream ऐप में Voot Basic, Eros Now, Hungama Play, Shemaroo M और Ultra का एक्सेस भी मिलता है.बीएसएनएल अपने नए ग्राहकों के लिए वेलकम ऑफर के तहत 449 रुपये के प्लान में 30 Mbps की स्पीड के साथ 3300 GB डेटा देता है, हालांकि ये ऑफर केवल 6 महीने के लिए ही है. 6 महीने के बाद आप सवतः Fiber Basic Plus 599 रुपये के प्लान में बदल जाता है. इस 599 रुपये के प्लान में आपको 60 Mbps की स्पीड से 3300 GB डेटा मिलता है. इसके अलावा BSNL का एक प्लान 799 रुपये का भी है, जिसमे कंपनी आपको 1000 Mbps की स्पीड के साथ 3300 GB देता आपको देती है. डेटा लिमिट ख़त्म होने के बाद इन सारे प्लान में आपकी स्पीड लिमिट मात्र 2 MBPS हो जाएगी. इन सभी प्लान के साथ कंपनी आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी देती है.Excitel अपने ग्राहकों को 699 रुपये का प्लान के तहत 100 Mbps की स्पीड से अनलिमिटेड इंटरनेट देता है, यदि आपने इस प्लान को 1 साल के लिए एक साथ में पेमेंट करते है तो आपको ये प्लान मात्र 399 रुपये का पड़ेगा. इसके साथ कंपनी आपको ZEE5, Voot, Eros और Shemaroo जैसी ओटीटी ऐप्स का सब्सक्रिप्शन फ्री देगी. ये सब्सक्रिप्शन Excitel के 300 Mbps स्पीड वाले 3 महीने के प्लान के साथ मुफ्त मिल रहा है, जिसके लिए 752 रुपये प्रति माह के हिबास से तीन महीने के लिए 2256 रुपये देने होंगे.