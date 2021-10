दुनिया का सबसे सस्ता एंड्रॉयड स्मार्टफोन, लॉन्च हो सकता है दिवाली से पहले

नई दिल्ली. जियोफोन नेक्स्ट (JioPhone Next) इस दिवाली से पहले बाजार में आ सकता है. हालांकि पहले इसे 10 सितंबर तक बाजार में उतारने का प्लान था. इस पर रिलायंस जियो ने कहा था कि कुछ लिमिडेट यूजर्स के साथ इस फोन की टेस्टिंग की जा रही थी ताकि दिवाली से पहले इसे बड़े स्तर पर लॉन्च किया जा सके. याद रहे कि इन दिनों चिप की किल्लत के चलते स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को खासी दिक्कत हो रही है, जिसके चलते स्मार्टफोन के उत्पादन पर असर पड़ रहा है. कुछ एक्सपर्ट्स ने जियोफोन नेक्स्ट की डिलिवरी को इस प्रॉब्लम से भी जोड़ा. पिछले महीने कंपनी ने कहा था कि ‘थोड़ा अधिक समय’ से सेमीकंडक्टर की कमी दूर होने में मददगार होगा.

JioPhone Next को लॉन्च करने का मकसद उन लोगों की मदद करना है, जो अभी फीचर फोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. Jio ने खुलासा किया था कि JioPhone Next दुनिया का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन होगा. हालांकि कंपनी ने इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कई रिपोर्टों का अनुमान है कि भारत में नए Jio फोन की कीमत 3,499 रुपये हो सकती है.

जियोफोन के फीचर्स

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि कंपनी ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. लेकिन कंपनी ये ये जरूर कन्फर्म किया था कि ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉयड रीलीज और सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ आएगा. जियोफोन में ‘Read Aloud’ और ‘Translate Now’ होंगे और इसमें गूगल प्ले प्रीलोडेड होगा.

एक पुरानी लीक के मुताबिक, JioPhone Next फोन Android 11 (Go edition) पर काम कर सकता है. इसमें 5.5 इंच एचडी डिस्प्ले दिया जा सकता है. इसके अलावा, यह फोन Qualcomm QM215 प्रोसेसर से लैस होगा, जिसके साथ 2 जीबी या फिर 3 जीबी रैम मिल सकती है. इसके अलावा, फोन में 16 जीबी या 32 जीबी eMMC 4.5 स्टोरेज दी जा सकती है. फोटोग्राफी के लिए फोन में 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया जा सकता है और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल सकता है. फोन की बैटरी 2,500 एमएएच की हो सकती है. जियोफोन नेक्स्ट 4G VoLTE सपोर्ट के साथ आ सकता है और इसमें डुअल-सिम सपोर्ट मिल सकता है. फोन में DuoGo और Google Camera Go प्री-इंस्टॉल मिलेंगे.