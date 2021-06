30 हज़ार रुपये जीतने का मौका दे रहा है Amazon, जानें क्विज़ के विजेता बनने का पूरा तरीका

Amazon App quiz June 5, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने सवालuiz में अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 30,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.



इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 5 जून को घोषित किया जाएगा.



(ये भी पढ़ें- 7 हज़ार रुपये सस्ता मिल रहा है Xiaomi का मिड-रेंज Mi स्मार्टफोन, मिलेगा 144Hz डिस्प्ले और 8K वीडियो)



उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 15,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1- Every year, 18th April is celebrated as ‘International Day for Monuments and Sites’ which is also known as what?



जवाब 1 : World Heritage day.



सवाल 2: Vera Gedrowitz, who was recently honored by a Google Doodle, was the first woman military surgeon in which country?



जवाब 2 – Russia.



(ये भी पढ़ें- खुशखबरी! BSNL के सस्ते प्लान में अब 1 नहीं हर दिन मिलेगा 2GB डेटा, 90 दिनों के लिए पाएं फ्री कॉलिंग भी)



सवाल 3: M. Narasimham, who recently passed away, was known as the father of which of the following?



जवाब 3 – Indian banking reforms.



सवाल 4: Where was this picture taken?



जवाब 4 – Everest Base Camp.



सवाल 5: This is the biggest fish. Name it.



जवाब 5 – Whale Shark.