नई दिल्ली. केरल की सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क (K-FON) नाम से नई सेवा की शुरुआत की है. इस सेवा की शुरुआत के साथ ही केरल देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है, जहां खुद की इंटरनेट सेवा उपलब्ध है. इससे सरकार राज्य में नागरिकों को मुफ्त में इंटरनेट सेवाएं देगी. पहले चरण में राज्य में 14 हजार परिवारों को मुफ्त इंटरनेट का लाभ दिया जाएगा.

इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ट्विटर पर लिखा कि आखिरकार राज्य के हर व्यक्ति तक इंटरनेट पहुंचाने का सपना साकार हो गया. अब फ्री इंटरनेट 20 लाख परिवारों तक पहुंचाया जाएगा. इससे डिजिटल डिवाइड को खत्म किया जा सकेगा.

इन परिवारों को मिलेगा मुफ्त इंटरनेट

K-FON की वेबसाइट के मुताबिक राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को मुफ्त इंटरनेट सेवा दी जाएगी. इसके लिए मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और टीएसपी के साथ साझेदारी की जाएगी. इस परियोजन के जरिए केरल में 17,280 से ज्यादा सरकारी कार्यालयों को मुफ्त इंटरनेट सेवा कनेक्शन पहले से ही मिल रहा है. वहीं, राज्य सचिवालय और 10 जिला कलेक्ट्रेट भी पहले से ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं.

Finally, #Kerala has realized the dream of becoming the first state with its own internet service! It was a proud moment to dedicate #KFON to the people. It offers free internet connections to 20 lakh families, thus ending the digital divide by ensuring internet access for all. pic.twitter.com/aKXiZQaaEG

— Pinarayi Vijayan (@pinarayivijayan) June 5, 2023