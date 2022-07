काम की बात: मोबाइल ऐप्स पर लोकेशन ट्रैक करने से कैसे रोकें, जानिए आसान स्टेप

नई दिल्ली. इन दिनों लोग फोन में गूगल मैप का इस्तेमाल खूब करते हैं. मैप के इस्तेमाल करने से आप कहीं भी आसानी से जा सकते हैं. कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जिसकी जानकारी हमें नहीं होती. ऐसे में हम जानकारी के लिए गूगल और अन्य सर्विसेज की मदद लेतें हैं, लेकिन ये ऐप्स और सर्विसेज आपको हर जगह ट्रैक करती है, जो आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा भी हो सकता है.

इन ऐप्स के इस्तेमाल से बैटरी की खपत भी ज्यादा होती है. इसके अलावा कुछ ऐप्स बिना किसी खास मकसद के भी आपकी लोकेशन का एक्सेस मांगते हैं. इनमें मूवी टिकट बुक करने वाले प्लैटफॉर्म, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, स्ट्रीमिंग प्लैटफॉर्म और सोशल मीडिया जैसे ऐप्स शामिल हैं. अगर आप नहीं चाहते हैं कि कंपनियां आपको ट्रैक करें, तो आप अपने फोन में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइज को डिसेबल कर सकते हैं.

ऐप्स लोकेशन ट्रैक करने से कैसे रोकें

किसी भी ऐप को लोकेशन ट्रैक करने से रोकने के लिए आपको अपने एंड्रायड फोन की सेटिंग्स में जाना होगा, जहां आपको प्राइवेसी ऑप्शन में मौजूद पर्मिशन मैनेजर में जाकर लोकेशन को सेलेक्ट करना होगा. इसके बाद आपको Allowed all the time और Allowed only while in use ऐप्स का विकल्प मिलेगा. इनमें से आप अपनी सुविधानुसार किसी भी एक विक्लप का चुनाव कर सकते हैं.गौरतलब है कि यहीं आपको यह भी तय करना होगा कि ऐप आपकी लोकेशन को कब एक्सेस करे.

यहां आपको Ask every time और Don’t allow का विकल्प चुन सकते हैं. Ask every timeसेलेक्ट करने पर ऐप चालू होने पर हर बार आपसे लोकेशन पर्मिशन मांगेगा, जबकि Don’t allow का ऑप्शन ऐप के लिए लोकेशन का एक्सेस पूरी तरह बंद कर देगा.

iPhone में लोकेसन पर्मिशन बंद करें

वहीं iPhone में लोकेशन पर्मिशन को बदलने के लिए आपको Settings में जाकर Privacy का विकल्प चुनना होगी और फिर Location Services में जाकर एंड्रॉयड की तरह ही ऐप्स के लिए लोकेशन सर्विस बंद कर सकते हैं और बदल भी सकते हैं.

